　13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比600円安の6万2060円と急落。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては682.57円安。出来高は5514枚となっている。

　TOPIX先物期近は3861ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.9ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62060　　　　　-600　　　　5514
日経225mini 　　　　　　 62060　　　　　-590　　　135069
TOPIX先物 　　　　　　　　3861　　　　　　-8　　　 13059
JPX日経400先物　　　　　 35295　　　　　-155　　　　 404
グロース指数先物　　　　　 800　　　　　　-5　　　　 379
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース