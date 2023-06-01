日経225先物：13日0時＝600円安、6万2060円
13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比600円安の6万2060円と急落。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては682.57円安。出来高は5514枚となっている。
TOPIX先物期近は3861ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.9ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62060 -600 5514
日経225mini 62060 -590 135069
TOPIX先物 3861 -8 13059
JPX日経400先物 35295 -155 404
グロース指数先物 800 -5 379
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3861ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.9ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62060 -600 5514
日経225mini 62060 -590 135069
TOPIX先物 3861 -8 13059
JPX日経400先物 35295 -155 404
グロース指数先物 800 -5 379
東証REIT指数先物 売買不成立
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