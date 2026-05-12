建設コンサルティング会社のふたば（福島県富岡町）が国際協力機構（ＪＩＣＡ）、ペルー文化省と取り組んだ南米ペルー・マチュピチュ村の世界遺産「マチュピチュ遺跡」の調査で、周辺の密林で新たな複数の遺跡が確認された。

富岡町が福島第一原発事故で全町避難を余儀なくされた際に、いち早く町民を受け入れた大玉村への「恩返し」が一つの成果として実を結んだ。

ＪＩＣＡの発表によると、今回新たに発見されたのは、高さ２・７メートル、厚さ０・６メートルのＬ字形の塀のような遺構や、３段の段々畑など複数の人工的な建造物。

遺跡はマナー違反の観光客による破壊、豪雨などによる風化・劣化が課題となっており、保全に向けて形状を記録する調査などが求められている。ドローンからレーザーを照射して測量する３Ｄ測量の技術で、遺跡や森林を壊さずに新たな遺跡の存在を明らかにした。

同社は３Ｄ測量技術を生かして、福島第一原発事故で被災した町並みや地形を３Ｄで保存する取り組みを行ってきた。２０１９年に同社がＪＩＣＡの事業に応募して採択されたことで調査が始まった。コロナ禍を挟んで本格的な調査は２５年度に行い、計４回社員が現地を訪れた。

同社が調査に名乗りを上げたのは、マチュピチュ村と友好都市協定を結ぶ大玉村に「恩返しがしたい」という遠藤秀文社長の思いからだった。震災当時の町長だった父・勝也さん（１４年に７４歳で死去）から町民を受け入れてくれた村への感謝の思いを繰り返し聞いてきた。知人も村に移住して幸せそうに暮らしているなど、自身も村に心を寄せてきた。

１５年１０月にマチュピチュ村と大玉村が友好都市協定を結んだと知り、事業への応募を決めた。遠藤社長は「一番中心にあったのは、大玉への恩返しをしなければという思い。無心にがむしゃらにやりきった結果が、新たな発見につながった。地域間をつなぐ役割も担えたのかもしれない」と振り返る。

調査で取得したデータは今後、観光振興や防災などにも生かすことを検討している。遠藤社長は「大玉村でマチュピチュを体感できるようなことにもつなげられれば」と思い描いている。