◆プロボクシング ▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇王者・池側純（７回ＴＫＯ）同級１０位・大嶋剣心●（１２日、東京・後楽園ホール）

メインイベントの日本スーパーバンタム級タイトルマッチ１０回戦で、王者・池側純（２８）＝角海老宝石＝が挑戦者の同級１０位・大嶋剣心（３０）＝ＫＯＤＬＡＢ＝を７回２分６秒ＴＫＯで下し、初防衛に成功した。

２回に左ストレートで大嶋をぐらつかせると、５回には左ストレートを何度もクリーンヒット。５回終了後の公開採点では、ジャッジ３者全員がフルマークで王者を支持した。７回に左アッパーでダウンを奪うと、再開後に左ストレートでたたみかけたところでレフェリーが試合を止めた。

初防衛に成功した池側は、リング上で昨年６月に誕生した長男・拳生（けんしょう）くんを抱いて勝利者インタビュー。「全然練習してきたことが出せず、ふがいない試合だったが、結果的にはＴＫＯになってうれしいです」と振り返った。

今年１月、石井渡士也（ＲＥ：ＢＯＯＴ）に挑み、５回までの劣勢をはねのけて９回ＴＫＯ勝ち。逆転で新王者となった。「自信はついた。初防衛戦で緊張もあったので、ホッとしている」と安堵（あんど）の表情も見せた。現在の世界ランクはＷＢＣ１３位。「これから世界にいくとはまだ言えない。今年はしっかり（日本王座の）防衛を重ねて世界ランクを上げていけたら。ＷＢＯアジアパシフィック王座もチャンスがあれば」とＷＢＯ７位のＷＢＯアジアパシフィック王者ガブリエル・サンティシマ（フィリピン）との対戦にも意欲。「来年には『世界に行けるんじゃないか』と言われるように頑張ります」と世界を見据えた。

戦績は池側が１０勝（４ＫＯ）１敗３分け、大嶋が９勝（５ＫＯ）５敗１分け。