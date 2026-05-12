◇セ・リーグ DeNA3―1中日（2026年5月12日 横浜）

DeNAは中日に勝利し、3カード連続で初戦を白星で飾った。先発の東克樹投手（30）は6回2安打無失点で今季4勝目（2敗）。この日の試合前にソフトバンクとの交換トレードが発表された山本祐大捕手（27）に代わってスタメンマスクをかぶった松尾汐恩捕手（21）が先制適時打を放った。

ここまで東は山本とコンビを組んでおり、松尾との先発バッテリーは初。これまでもコンビを組んだのは昨年8月27日の阪神戦（横浜）での6、7回の2イニングのみだった。相川亮二監督（49）はこの日の試合を振り返り「本当に良い投球というか、これから組んでいくバッテリーでまずは素晴らしいスタートが切れた」と、“新コンビ”をねぎらった。

プロ4年目の松尾については「もともと、当然経験がないので。出場機会だけの話。それは僕らが使わなければ、そういう経験なんてできない」と前置きし、その打力について「もちろん高いです」と太鼓判を押した。

さらに「キャッチャーとして引っ張っていく選手になってほしい」と期待を込め、「これから試合で勝ち負けを経験していくので。捕手として試合に出続けて勝っていけるように、いろいろなことを感じてやっていく。とはいってもやっぱり打撃はいい選手。まずは数多く試合に出てほしい」と話した。

新コンビで今季4勝目を挙げた東についても「克樹にとっては新たな1勝だと思いますけど、チームにとって1勝は1勝で変わらない」と強調。「これからも1勝とるのに全員で戦うというのは毎日言っている。いるメンバーで戦っていきます」と決意を新たにしていた。