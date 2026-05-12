歌手のアイナ・ジ・エンドが、台湾・台北市内のＬｅｇａｃｙ Ｔａｉｐｅｉで初のアジアツアー（８都市９公演）の台北追加公演を開催した。１１日との２日間公演で、チケットは即日完売。持ち前のハスキーボイスを響かせ、約１年半ぶりに訪れた会場をアイナ色に染めた。公演前には昨年、大ヒットした「革命道中−Оｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ」への思い、昨年末にソロとして初出場したＮＨＫ紅白歌合戦を振り返った。（古本 楓）

同曲は昨年、テレビアニメのオープニングテーマとして起用され、大ヒット。激動の一年を過ごした。「心がせわしなかった。華やかな世界に飛び出ては家に帰ったら、粛々とカップラーメン食べて寝るみたいなギャップもあった。その中で自分を保つ方法を１年かけて見つけ出して、プレッシャーに負けない自分でいること、感謝を忘れないことをしっかり心に留めながら駆け抜けた」と回顧。同曲への特別な思いも明かし「お守りみたいな楽曲のおかげで、色んな人と言葉の壁を通り抜けて一つになれたと思う。本当にいい経験をさせてもらった」と感謝した。

年末には、紅白歌合戦にもソロとして初出場した。「一つの大打ち上げ、大祭りみたいな感じでした。『１年間頑張ったよね』みたいな達成感がありました」と感慨深げに語った。以前在籍していたＢｉＳＨ時代にも出場経験があったが「ＢｉＳＨの時は６人で１つのパフォーマンスを作るので、『私のミスで他の５人に顔を泥を塗っちゃダメだ』とかいろいろなプレッシャーがあった。ソロになるとしくじっても、全部自分の責任。そういう意味では余裕がありました」と心境の変化を明かした。グループ時代とソロの２度、出場者発表会見に参加できたことには「なかなかないと思うので、そういう経験ができてすごくうれしかった」。貴重な経験に感謝していた。