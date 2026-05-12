歌手のアイナ・ジ・エンドが、市内のＬｅｇａｃｙ Ｔａｉｐｅｉで初のアジアツアー（８都市９公演）の台北追加公演を開催した。１１日との２日間公演で、チケットは即日完売。持ち前のハスキーボイスを響かせ、約１年半ぶりに訪れた会場をアイナ色に染めた。（古本 楓）

アイナは台湾到着後、アニメ映画「千と千尋の神隠し」のモデルとなったとされる観光名所・九份に訪問。聖地巡礼に「ちょうちんの赤い光が明確に見える場所でも霧のおかげで、エモーショナルな景色になっていた。それも相まってすごく思い出深い。レアな夜だった」と笑顔で振り返った。現地ではマンゴーティーを堪能したようで「日本にはないので新鮮でした」と語った。

同ツアーには実の妹ＲＥｉＫＡもダンサーとして参加している。九份には共に足を運んだようで、アイナは「私の３倍ぐらいタピオカ飲んでました。めっちゃ好きみたいなんです」と笑いながら告白。そんな妹の姿が愛らしかったようで「妹が喜んでてうれしかった」と仲の良さもアピールした。

この日は、約１時間半で「Ｐｏｐｐｉｎ’Ｒｕｎ」やテレビアニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」のＯＰテーマ「ルミナス−Ｌｕｍｉｎｏｕｓ」など全１８曲を披露。昨年テレビアニメのオープニングテーマで大ヒットした「革命道中−Оｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ」は、イントロが流れると拍手と歓声がこだまし、ファンも大合唱した。海外公演はこの日が最終日。６月から国内にステージを移す。