◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）

巨人の先発・戸郷翔征投手は今季２度目の先発で５回１１０球を投げて、６安打３失点。チームはサヨナラ勝ちを収めたものの今季初勝利は持ち越しとなった。

戸郷は初回、安打と２者連続四球などで１死満塁とピンチをつくるも２者連続空振り三振。３１球を要しながらピンチを切り抜けた。

しかし、１―０の４回に１死満塁で８番・田村にフォークを右前へ運ばれる同点の右前適時打。なお１死満塁では９番・床田の二ゴロの間に三塁走者が生還して広島が勝ち越し。戸郷はがっくりと肩を落とした。

それでもすぐさま味方が追いついて２―２の同点で迎えた５回。菊池、小園を２者連続でフォークで空振り三振を奪ったが、４番・坂倉にカーブを捉えられて右翼席ギリギリに飛び込む勝ち越しのソロを浴びた。

戸郷は「やっぱりああいって最後、ホームランを打たれて、チームが追いついたところでああいう投球というのは僕としては納得できたいところなので」と反省し「ずっと失点しているので、まだ納得した投球はできていない。勝負所での投球はもっとやっぱり必要だと思います」と振り返った。

前回、今季初先発となった４日のヤクルト戦（東京Ｄ）では５回１００球を投げ６安打５失点。敗戦投手となりながらも、今登板を託してくれた阿部監督に対しては「前回も今日も失点している中で使ってくれることに感謝していますし、なんとかその期待に応えなきゃいけないと思いながらやっています。なんとか、粘りながら、タイミングを外したりとか、いろんなことをしましたけどね、苦しい状況なので。いい方向に傾ければ、と思います」と語った。