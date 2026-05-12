奈良県平群町のメガソーラー建設について、周辺住民は11日、森林法違反の疑いがあるとして奈良県警西和署に告発状を提出した。併せて、県に同法や盛土規制法違反に基づく立ち入り検査や開発行為の中止命令を求める書面申出書を提出した。

告発状によると、「調整池などの防災施設の設置を先行し、切土、盛土は下流に対する安全を確認した上で行うこと」との項目があった。しかし、防災施設は整備されないまま、造成工事や太陽光パネルの足場などの設置工事を実施。その結果、2024年11月に土石流が発生した。さらに、2025年5月に再発したのだった。

事業者による工事許可申請書によると、切土、盛土ともに100万立方メートル以上に及び、渓流上に盛土されている。しかし、渓流や湧き水の水抜きや排水対策が不十分で、崩落した盛土付近に水が噴き出した穴が生じ、土石流が起こった。

同町は、メガソーラー建設をめぐって、住民が県と事業者を相手取り、開発許可の取り消しや工事差し止めの裁判中だ。

各地のメガソーラー建設トラブル

メガソーラーをめぐるトラブルの事例が全国ではどれくらいあるのか。

北海道釧路市の湿原では、環境省釧路湿原野生生物保護センター付近の民有地にソーラーパネル約6600枚を設置する計画が進んでいた。釧路湿原は、湿原や生態系を保全・賢明に利用する国際条約「ラムサール条約」に登録されていて、貴重な生態系への影響が懸念されていた。釧路市は「ノーモアメガソーラー宣言」を出し、市の明確な意思を示し、行政指導で工事停止を要求している。

現在工事は中断中だが、事業者は「投資しているため止められない」とし、あくまで中断であり中止は否定した。

静岡県伊東市では、約40ヘクタールの森林を伐採する事業を計画。しかし、山林伐採が景観を悪化させる、豪雨時の土砂崩れなどの理由から地元住民の反対運動が起こった。同市は条例に基づき工事中止を指導。事業者は許可を得た事業として工事を強行し、裁判に発展している。

メガソーラーを建設すれば、原子力発電や火力発電に比べ、安全でクリーンなエネルギーを得られる。FIT制度により電気を買い取られるため、新規事業者が増えた。

一方で、メガソーラー建設のためには広い土地が必要となる。森林伐採で景観を損なうほか、土壌の保水力が低下し、自然災害が起こる可能性も大きくなるという問題がある。近隣住民には、太陽光パネルの反射光や建設時の騒音、台風でパネルが破損・飛散してくる危険性、変電設備からの電波による健康被害などの懸念もある。そのため、建設予定地では、トラブルになることが多い。

メガソーラー建設には、近隣住民への説明・理解が必要不可欠だ。自然環境を破壊せずに、施工できればいいのだが。

文/並河悟志 内外タイムス編集部