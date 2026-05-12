韓国の7人組グループ・BTSが現地時間の7日、9日、10日の3日間、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスで『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY』を開催し、3日間で約15万人を動員しました。

■メキシコ文化を取り入れたパフォーマンス披露

2015年7月以降、約10年10か月ぶりにメキシコで開催される完全体の単独コンサートとなったBTS。安定感のあるライブでメキシコのファンの心をつかむと、歌詞にメキシコシティという都市名が出てくる『Airplane pt.2』なども披露し、会場を盛り上げました。

また、ライブではメキシコ文化を取り入れたパフォーマンスも。『Aliens』のステージでは、メキシコの伝統的なプロレス“ルチャリブレ”のマスクを着用したダンサーが登場。さらに、『IDOL』のパフォーマンスでメンバーのVさん（30）が現地のスナック“Banderilla”を楽しむシーンは、SNSを中心に拡散されました。

■メンバーがスペイン語で感謝

メンバーは集まった観客に向け「みなさんは本当に最高だった。これ以上何を言えるだろうか。メキシコに必ずまた戻ってくる」と思いを伝えました。さらに、「ソカロ広場から続いた熱気は忘れられないだろう。メキシコでのすてきな思い出をたくさん抱えて行く」とスペイン語で感謝の思いを口にしました。

BTSは今後、北米、南米、ヨーロッパ、アジアなど世界各地を巡り、2027年3月まで公演を行う予定です。