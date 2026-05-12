「月の年金17万円をすべて貯金できている」70歳一人暮らし男性の老後ダブルワーク
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、岡山県在住70歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：岡山県
リタイア前の雇用形態：不明
リタイア前の年収：500万円
現在の資産：預貯金600万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金不明、厚生年金552カ月
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「十分生活できているから」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「65歳で派遣の正規社員の仕事が終わった。しかし毎年延長して働かせてもらっているので、給料だけで生活できている。その分、年金を全部貯金できた。おかげで子どもたちにまとまったお金を送ってあげても、まだ余裕がある」とあります。
最後に今の楽しみは「ペットや温泉旅行にお金をつかうこと」だそう。癒やしを大事にして充実した時間を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、岡山県在住70歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：70歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：岡山県
リタイア前の雇用形態：不明
リタイア前の年収：500万円
現在の資産：預貯金600万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金不明、厚生年金552カ月
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：17万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「十分生活できている」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「十分生活できているから」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「自宅で国文科教室をひらいている」年金以外に「派遣の仕事（収入不明）と、副業で自宅で国文科（日本文学や日本語学などを学ぶ）教室をひらいていて、毎月1万5000円」の収入があるとのこと。
「65歳で派遣の正規社員の仕事が終わった。しかし毎年延長して働かせてもらっているので、給料だけで生活できている。その分、年金を全部貯金できた。おかげで子どもたちにまとまったお金を送ってあげても、まだ余裕がある」とあります。
「一生懸命働いて厚生年金を掛けてきたからこそ、今の年金生活がある」働いて収入を得ているだけでなく「持ち家のため支出が少ない」こともあり、「今のところ預貯金を取り崩すことなく暮らせている。一生懸命働いて厚生年金を掛けてきたからこそ、今の年金生活がある」と満足している様子。
最後に今の楽しみは「ペットや温泉旅行にお金をつかうこと」だそう。癒やしを大事にして充実した時間を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)