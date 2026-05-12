◆プロボクシング ▽フェニックスバトル・スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０００万トーナメント準々決勝８回戦 〇松本圭佑（３回ＴＫＯ）龍王●（１２日、東京・後楽園ホール）

優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトル・スーパーフェザー級１０００万トーナメント」準々決勝で、元日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝が日本スーパーフェザー級７位・龍王（２８）＝角海老宝石＝を３回３５秒ＴＫＯで下した。８月に予定される準決勝で、木谷陸（２５）＝ＫＧ大和＝と対戦する。

松本は昨年３月に予定されていた日本王座の５度目の防衛戦で計量失格となり、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）から１年間のライセンス停止処分を受けた。２４年１０月の中川公弘（ワタナベ）戦（２回ＫＯ勝ち）以来、１年７か月ぶりのリングだった。

２回に左で龍王の右目上をカットさせると、３回にワンツーでダウンを奪い、レフェリーがカウント途中で試合をストップした。リング上では「たくさんの方に迷惑をかけてしまいました。本当に、この場を借りて謝罪させていただきたいと思います」と改めて謝罪。「今回の試合は、日本チャンピオンの時以上に負けられない気持ちが強かった。これに負けてしまったら、本当にもう『引退』という文字がよぎるくらい、自分の中でも懸けているものがあった」と打ち明けた。

試合前は不安もあったという。「昨日の夜とか今日も家を出るまでは、嫌な気持ちと早く終わりたいなっていう気持ちが入り混じってた。いつもより緊張していたかもしれない。ただリングに上がる直前になったらワクワクして、早く戦いたい、なんなら準決勝も早くやりたいぐらいの気持ちになっていました」

元東洋太平洋・日本フェザー級王者の父・松本好二トレーナーとの二人三脚でＵ―１５全国大会５連覇を果たし、フジテレビ系「ミライ☆モンスター」でもたびたび取り上げられるなどプロデビュー前から注目されてきた。復帰戦の直前のスパーリングでは「初めて父に反抗した」という。「最後のスパーリングで『シャキッとしろよ』って言われて、こっちだってわざと動いてないわけではないのでカッとなって『分かってるよ』って言っちゃいました」。ただ、好二トレーナーは「むしろうれしかったですね。それで勝つんだったら、もっと反抗しろよと。でもスパーが終わったらすぐに『さっきはごめんなさい』って言ってきて、『早っ』て思った」と目を細めた。

進退も覚悟して、リングに上がっていた。「今はランキングもないですし、周りから『松本のためのトーナメント』って言われているのも分かっている。ここで負けているようだったら世界も無理だなと思っていた」と松本。昨年５月１３日には、２３年１１月に結婚した妻・沙弥さんとの間に長女・糸詩（しらべ）ちゃんが誕生した。「妻が出産終えてバイトに出てくれたり、負担をかけてしまったことはものすごく心苦しかった。この（資格停止の）期間中に、かわいい子が生まれてきてくれたことは励ましになった。家族や子供のためにも、これからまだまだ頑張りたい。（優勝賞金１０００万円を獲得したら）真っ先に家族に使いたいなと思います」。世界王者を目指し、再出発の一歩を踏み出した。

戦績は松本が１３戦全勝（９ＫＯ）、龍王が１２勝（７ＫＯ）４敗１分け。