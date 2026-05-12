卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で銀メダルの男子日本代表が１２日に帰国し、都内で会見を行った。

１９６９年大会以来５７年ぶりの優勝を狙ったが、決勝で絶対王者の中国に０―３で敗れた。銀メダルの獲得は２０１６年大会以来１０年ぶりだった。

決勝で梁靖崑に２ゲームを先取してからの逆転負けを喫した張本智和（トヨタ自動車）は「勝てる試合を落としてしまい、悔しさが強い。メンタルでひるんだところもあるが、技術の裏付けが足りなかった」と振り返った。

中国はリーグ戦で２敗していたことから、金メダルのチャンスがあると感じていた。しかし、結果はストレートで完敗。「フタを開けてみればエースの力も、３人の平均の力も差があった。大舞台での差は大きい」と卓球王国の強さを認めた。

さらに、対戦した梁靖崑と自身のプレーを比較し「引き出しの多さというよりは、一つの引き出しの厚みが足りなかった。自分は得点するたびに厚みが減っていくような感じで、相手はすり減らなかった」と張本個人でも大きな差を痛感した。

しかし、この悔しさを晴らすべく、２年後には福岡の世界選手権団体戦、ロサンゼルス五輪に向け「次の金に向けて充実した大会になった。パリ五輪で負けたスウェーデンとフランス、（今大会で敗れた）ドイツ、中国にもリベンジしたい」と力を込めた。