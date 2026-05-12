◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ３―１中日（１２日・横浜）

様々な感情をポーカーフェースで覆い、エースが力投した。ＤｅＮＡ・東克樹（３０）は力強く左腕を振り、強竜打線に向かっていった。６つのゼロを並べ、堂々のゲームメイク。６回を２安打無失点、５三振を奪い、４勝目。本拠地ハマスタでの中日戦は、これで１３試合黒星なしの１２勝目となった。

試合前のナインに衝撃の一報が届いた。正捕手の山本祐大がソフトバンクに電撃トレード−。試合前のミーティング会場。山本は愛するナインにあいさつした。「きょうはエースなので、絶対に勝たないといけないです」。誰もが惜別の思いもエネルギーにして、勝利をつかむと誓った。

東は言った。

「正直驚いたのはあるんですが、この世界ではありうること。僕たちはベイスターズとして、いるメンバーで戦うだけ。しっかりと試合に入れたかなと思います」

東と山本は２０２３年に最優秀バッテリー賞を受賞した間柄。お立ち台で語った「祐大のおかげ」はファンに愛されるフレーズになり、グッズ化もされた。東は短い言葉で山本への感謝を伝えた。「頑張っていけよ」−。マウンド上での８１球は、博多へ旅立つ女房役に最高のエールとなった。

「僕自身、祐大のおかげで成長できた。一言では言い表せないようなバッテリーだった。お互いが１軍の舞台に立てるきっかけを作り合った。寂しいですが、お互い違う地で、築き上げたらいいなと思います」

新たに正捕手を務めた２１歳の松尾汐恩は２回に先制の右前打を放つなど３打数２安打１打点と躍動。４投手をリードし、白星に導いた。「何とか東さんに１点をあげたい気持ちでした」と松尾。東は力を込めた。「汐恩が独り立ちして、このチームを引っ張っていかないと。彼にとってはいいチャンス。彼がキーマンになると思う」

そして、こう続けた。

「次は僕が汐恩を育てる番。日本を代表する捕手になってもらいたい。チームにとって、大きな１勝だったと思います」

再び貯金１。全てを力に変え、相川ベイがセ界のど真ん中を突き進む。（加藤 弘士）