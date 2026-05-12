これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ハローキティのリボン型ミニバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『mini 2026年7月号』（宝島社）の「ハローキティのリボン型ミニバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『mini 2026年7月号』の「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が見逃せない！


宝島社から6月12日に発売される『mini 2026年7月号』（税込1650円）。付録として、「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が付いてきます。

キティちゃんのトレードマーク！立体的なリボン型が大人可愛い

ハローキティの象徴であるリボンが、そのままぷっくりとしたバッグになりました。存在感のあるデザインながら、大人が持ってもおしゃれに決まる絶妙なクオリティに仕上がっています。

ストラップの取り外しで2WAYで使える！ポーチやバッグチャームにも

ショルダーストラップが付属しており、これ一つでお出かけ可能です。ストラップの片側は取り外しができるため、メインバッグに引っ掛けて大きめのバッグチャームのように使うこともできます。スマホやイヤホン、リップなどの必需品を可愛く持ち歩ける万能なサイズ感です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)