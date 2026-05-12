【付録】ハローキティ「リボン型ミニバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『mini 2026年7月号』は6月12日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『mini 2026年7月号』（宝島社）の「ハローキティのリボン型ミニバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『mini 2026年7月号』（税込1650円）。付録として、「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が付いてきます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『mini 2026年7月号』の「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月12日に発売される『mini 2026年7月号』（税込1650円）。付録として、「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が付いてきます。
キティちゃんのトレードマーク！立体的なリボン型が大人可愛いハローキティの象徴であるリボンが、そのままぷっくりとしたバッグになりました。存在感のあるデザインながら、大人が持ってもおしゃれに決まる絶妙なクオリティに仕上がっています。
ストラップの取り外しで2WAYで使える！ポーチやバッグチャームにもショルダーストラップが付属しており、これ一つでお出かけ可能です。ストラップの片側は取り外しができるため、メインバッグに引っ掛けて大きめのバッグチャームのように使うこともできます。スマホやイヤホン、リップなどの必需品を可愛く持ち歩ける万能なサイズ感です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)