「ヲタクには昔からバレてるよ！」元アイドルのプロ雀士、“もう不可能”年齢を公表「言うても若いからw」
元アイドルで現在はプロ雀士としてフリーで活躍する中川美優さんは5月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。誕生日を迎え、年齢を公表しました。
【写真】中川美優の年齢は？
ファンからは、「みゆうちゃんお誕生日おめでとう〜」「スーパー可愛いーー！！！！」「ずっとかわいい」「ヲタクには昔からバレてるよ！」「言うても若いからw」「美優ちゃんはずっと23歳 おめでとう」「変わらずお綺麗で、最高です」「30代はとても楽しい期間なので、素敵な時間にして下さい」と、祝福の声が多く上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】中川美優の年齢は？
「変わらずお綺麗で、最高です」中川さんは「やったー！一旦去年の写真！」とつづり、1枚の写真を投稿。2025年のバースデーフォトを披露しています。「30」のバルーンが飾られた壁の前で誕生日ケーキを持ち、頭には誕生日のカチューシャを着けたかわいらしい姿です。「年齢非公開もう不可能だったので言っていくスタイルにする！」と、2026年で31歳になったと公表しました。
眼鏡ショットも披露普段の投稿では仕事のオフショットなどを披露している中川さん。5日の投稿では「ポーカーできた！」とつづり、眼鏡ショットを公開しています。コメントでは、「かわいい」「メガネキュート！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)