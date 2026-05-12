プロ雀士としてフリーで活躍する中川美優さんは5月11日、自身のXを更新。誕生日を機に年齢を公表し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川美優さん公式Xより）

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元アイドルで現在はプロ雀士としてフリーで活躍する中川美優さんは5月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。誕生日を迎え、年齢を公表しました。

【写真】中川美優の年齢は？

「変わらずお綺麗で、最高です」

中川さんは「やったー！一旦去年の写真！」とつづり、1枚の写真を投稿。2025年のバースデーフォトを披露しています。「30」のバルーンが飾られた壁の前で誕生日ケーキを持ち、頭には誕生日のカチューシャを着けたかわいらしい姿です。「年齢非公開もう不可能だったので言っていくスタイルにする！」と、2026年で31歳になったと公表しました。

ファンからは、「みゆうちゃんお誕生日おめでとう〜」「スーパー可愛いーー！！！！」「ずっとかわいい」「ヲタクには昔からバレてるよ！」「言うても若いからw」「美優ちゃんはずっと23歳　おめでとう」「変わらずお綺麗で、最高です」「30代はとても楽しい期間なので、素敵な時間にして下さい」と、祝福の声が多く上がっています。

眼鏡ショットも披露

普段の投稿では仕事のオフショットなどを披露している中川さん。5日の投稿では「ポーカーできた！」とつづり、眼鏡ショットを公開しています。コメントでは、「かわいい」「メガネキュート！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。

(文:中村 凪)