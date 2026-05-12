漫才コンビ「ロザン」の菅広文（49）が12日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分）に出演。カルビーが、「ポテトチップス」などの一部商品のパッケージを白と黒のモノトーンに変更することについて言及した。

同社では、中東情勢の緊迫化によるナフサの不足で、包装の印刷用インクや溶剤の原料調達に不安があることから、商品の安定供給を最優先にするため、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など14商品のパッケージをカラーから黒と白の2色に変更することを発表。今月25日以降、順次変更される予定となっている。

菅は、現行のポテトチップスのカラフルなパッケージと、白黒のパッケージ画像を見比べて「だいぶ変わりますね。やっぱりこう見比べたら、元の方がおいしそうには感じますよね」と述べる。

「でも一方で、白黒もちょっと手に取ってみたいなという気持ちも、ないと言ったらうそになりますけど…。珍しい感じはありますよね」と白黒のパッケージにも興味を示した。

元NMB48のタレント吉田朱里（29）も、「（白黒は）ちょっとレアなカードが当たったみたいな感じはあるんですけど」とうなずきつつ、「でもやっぱり、おいしそうに見えるのは向こうの方（現行のパッケージ）かな」と話していた。