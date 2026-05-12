サントリーBF、韓国素材の茶飲料「美色韓茶」発売 セブン限定でノンカフェイン2品

サントリービバレッジ&フードは5月12日、韓国素材を取り入れたノンカフェイン茶飲料「美色韓茶（びしょくかんちゃ）〈ざくろフルーツティー〉」「同〈あずきブレンドティー〉」(各500mlPET)を、全国のセブン‐イレブン限定で発売する。韓国で広がる“ヘルシープレジャー”需要を背景に、ざくろやあずきの素材感を生かした新たな茶飲料として提案する。

「美色韓茶〈あずきブレンドティー〉」は、浅煎り小豆による自然な甘みと、深煎り小豆の香ばしさを組み合わせた味わいが特徴。茹で小豆のような香りを残しながら、すっきり飲みやすく仕上げた。

一方、「美色韓茶〈ざくろフルーツティー〉」は、ざくろの爽やかな酸味に加え、赤ぶどうやルイボスを組み合わせることで香りの広がりと奥行きを持たせた。いずれもポリフェノールを配合したノンカフェイン飲料で、健康感と飲みやすさを両立させた。

同社が韓国茶文化に着目した背景には、韓国で広がる“ヘルシープレジャー”需要がある。健康性とおいしさを両立する飲食スタイルへの関心が高まるなか、忙しい日常で手軽に健康を保つ飲み物として、お茶の支持も拡大している。

市場調査会社ユーロモニターによると、2025年の韓国茶市場規模は1兆5818億ウォンとなり、前年比8・78%増加。20年比では約44%拡大しているという。

こうした韓国トレンドを背景に、パッケージには韓国コスメを参考にした2トーンカラーを採用。シンプルながら素材感が伝わるデザインとし、「あなたの日々が美しく色づきますように」というメッセージを裏面に記載した。

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プロモーションでは、BABYMONSTERの日本人メンバーASAを起用したWEB-CM「ケンチャナ!ベイビー」篇を公開。SNSで話題のキッズダンサー“ベイビーダンサー”も出演し、韓国カルチャーやZ世代感度を意識した発信を行う。