◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）

巨人の先発・戸郷翔征投手は今季２度目の先発で５回１１０球を投げて６安打３失点。チームは勝利したが今季初勝利は持ち越しとなった。

戸郷は初回、安打と２者連続四球などで１死満塁とピンチをつくるも２者連続空振り三振。３１球を要しながらピンチを切り抜けた。

しかし、１―０の４回に１死満塁で８番・田村にフォークを右前へ運ばれる同点の右前適時打。なお１死満塁では９番・床田の二ゴロの間に三塁走者が生還して広島が勝ち越し。逆転を許し肩を落とした。

それでもすぐさま味方が追いついて２―２の同点で迎えた５回。菊池、小園を２者連続でフォークで空振り三振を奪ったが、４番・坂倉にカーブを捉えられて右翼席ギリギリに飛び込む勝ち越しのソロを浴びた。

打線が広島投手陣に食らいつき、チームはサヨナラ勝利をおさめたが、戸郷自身は悔しい結果に。杉内俊哉投手チーフコーチは「球数を結構要したけどね、初回から。なんとか勝たせてあげたいんだけど。勝てば波に乗ってくれると思うんですけどね」と語り「フォークを見切られているのでね。その辺はね」と課題点も口にした。また次回登板については「まだ何も聞いてないです」と語った。