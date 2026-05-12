◇プロボクシング日本スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦 池側純（角海老宝石）《TKO7回2分6秒》大嶋剣心（KODLAB）（2026年5月12日 東京・後楽園ホール）

日本スーパーバンタム級王者・池側純（28＝角海老宝石）が、同級10位の大嶋剣心（30＝KODLAB）を7回2分6秒にTKOで下し、初防衛に成功した。

2回に左ストレートで相手の腰を大きく落として優位に進めた。7回に「左フックを合わせてくる」と温存していた得意の左アッパーで、相手が1回転するダウンを奪った。再開後も左ストレートでコーナーに詰め、レフェリーが間に入った。

快勝といえる内容だったが「練習ではもっとよかった。相手の頭に怖さがあった」と言う。1月に石井渡士也（RE:BOOT）に9回TKO勝ちして奪取した王座の初防衛戦。「緊張もあった」と正直に明かした。

14戦10勝4KO1敗3分けと、決してKO率は高くないが、阿部弘幸トレーナーは「タイミングが合えば倒せる」とパンチ力がついてきたと言う。池側も「パワー練習をしている。ちょっとずつ、これからです」と話した。

現在、東洋太平洋で1位、WBO―APで5位にランクされているが、世界はWBCの13位だけ。パンチ力をつけた先に見据えるのは、「世界ランクを上げること」と言う。そして、来年には「4つ（の団体）で入って、世界をやりたい」と目標を話す。

6月に1歳になる長男・拳生（けんしょう）くんをリング上で抱えてベルトを巻いた。戦う強い動機を得た池側は「海外でもいい。とにかく、世界挑戦をしたい」と繰り返した。