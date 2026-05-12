◇プロボクシングスーパーフェザー級8回戦 松本圭佑（大橋）《TKO3回35秒》龍王（角海老宝石）（2026年5月12日 後楽園ホール）

「フェニックスバトル スーパーフェザー級1000万円トーナメント」準々決勝が行われ、シードで出場した元日本フェザー級王者の松本圭佑（26＝大橋）が日本同級7位の龍王（28＝角海老宝石）との初戦に3回TKO勝ちし、準決勝に進出。24年10月のV4戦以来、約1年7カ月ぶりとなる復活の白星を手にした。戦績は松本が13勝9KO、龍王が12勝7KO4敗1分け。

復帰戦で圧巻のパフォーマンスを見せた松本だが、笑顔はなかった。「まず始めに去年3月の試合で皆さんにたくさんの迷惑をかけてしまった。この場を借りて謝罪したい」。四方に深々と頭を下げながらも、父・好二トレーナーからねぎらわれ、ようやく笑顔に。「ホッとしています」と胸をなで下ろした。

フジテレビ系「ミライ☆モンスター」出演で知られる松本だが、昨年3月の日本王座5度目の防衛戦で計量失格となり、日本ボクシングコミッションから1年間のライセンス停止処分を受けていた。「いろんな方に“待っているよ”と声を掛けてもらった。その感謝の思いを胸に失った信用を取り戻して、リングで勝って恩返したい」。そう話していた中、初回からプレッシャーをかける相手にカウンターを合わせ、距離が縮まった3回にタイミング抜群のワンツーでダウンを奪うと、レフェリーがカウント途中でストップ。有言実行の勝利を挙げた。

“負けたら引退”覚悟で臨んだ一戦だった。23年11月に結婚した妻・沙弥さんとの間には、昨年5月13日に長女・糸詩（しらべ）ちゃんが誕生。ただ同時期にライセンス停止処分を受け、実家の高知県で里帰り出産した妻の育児を手伝うこともほとんどできず。出産後、アルバイトを始めた妻の姿を見て「妻に心配をかけたし、自分に情けない気持ちも感じた。そこで負けたらまたさらに家族も不安にさせてしまう」と悲壮の覚悟だったという。

その姿勢は練習にも表れた。試合前最後のスパーリングで松本の動きが悪く、父・好二トレーナーは「シャキッとしろ！」と活を入れた。自身は減量末期で思うような動きができなかったことを認めながらも「こっちだって分かっているよ！」と父に対し初めて反抗をしたという。今まで見せなかった息子の“覚悟”を感じとった父は「世界チャンピオンになるんだったらもっと我が強くないとだめ。それくらいの気持ちを持っているのを感じたし、逆に良し！と思った」。昨年3月の計量失敗時の反省を生かし、今回の試合前の食事や体重調整やコンディション管理は父とともに徹底。“親子げんか”を経て、再び親子二人三脚で世界への再スタートを切った。

トーナメント準決勝は9月に予定。次戦は日本同級2位・木谷陸（25＝KG大和）との対戦が控える。「具体的なことはこれから」としながら「戦略とかは見ながらイメージしていた」とこの日の龍王戦前の控室から分析を始めていたという。フェザー級に再び戻しての世界挑戦願望を明かしながら「僕が今言える立場ではない。まずは次、その次も勝って優勝するかない」と気を引き締める。

試合翌日に1歳の誕生日を迎える愛娘に一日早い誕生日プレゼントを贈り「子どものためにもまだまだ頑張りたい」と笑みを広げた。生まれ変わった「ミラ☆モン」の逆襲が始まった。