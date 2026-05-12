＜ママたちの熱狂シール活動＞「ついていけない…」熱量が違いすぎてドン引きした結果【第4話まんが】
私はユカリ、フルタイムで働くママです。娘のユメ（小4）は、最近流行りの友だちとのシール交換にすっかり夢中です。なかなかお店へ買いに行けない私は、ママ友・レイさんに「ママシール同盟」というグループに誘われ、そのママたちからシールを購入させてもらうようになりました。しかし私はシール入手にかけるママたちの熱意に圧倒され、疲れてしまいます。そんなある日、グループのオフ会に誘われた私は、お礼のため手土産を持って出向きました。
私以外の人たちはちょくちょく会う仲のようで、話が弾んでいました。そして「そろそろやろっか！」とみんながカバンから出したのは、シール帳。どうやらこのオフ会は、ママたち自身がシール交換を楽しむ場になっているようです。
ママたちは楽しそうにシール交換していましたが、私は自分で集めたいと思うほどではありません。しかもみんな、シール争奪のためにケガしたママを「英雄」と称えていて……。私とはシールにかける情熱があまりにも違いすぎました。
もしかしたら私は「ママシール同盟」グループのママたちに悪く思われているかもしれません。
たいして貢献できず、シールを譲ってもらうばかりだった私。
自分の手足を動かすことなく、利用するだけ利用して抜けていった人と思われているはずです。
ただあのまま参加しつづけていても、とてもみんなと同じ熱量では活動できなかったと思います。
オフ会では私だけがシール帳を持っていなかったし、仲間に加わってシール交換をしたいとも思えませんでした。
明らかに私は場違いだったのです。
最終的に私は「娘が飽きちゃったので」と、あたりさわりのない理由を伝えてグループを抜けました。
今は気疲れから逃れられてホッとしています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
私以外の人たちはちょくちょく会う仲のようで、話が弾んでいました。そして「そろそろやろっか！」とみんながカバンから出したのは、シール帳。どうやらこのオフ会は、ママたち自身がシール交換を楽しむ場になっているようです。
ママたちは楽しそうにシール交換していましたが、私は自分で集めたいと思うほどではありません。しかもみんな、シール争奪のためにケガしたママを「英雄」と称えていて……。私とはシールにかける情熱があまりにも違いすぎました。
もしかしたら私は「ママシール同盟」グループのママたちに悪く思われているかもしれません。
たいして貢献できず、シールを譲ってもらうばかりだった私。
自分の手足を動かすことなく、利用するだけ利用して抜けていった人と思われているはずです。
ただあのまま参加しつづけていても、とてもみんなと同じ熱量では活動できなかったと思います。
オフ会では私だけがシール帳を持っていなかったし、仲間に加わってシール交換をしたいとも思えませんでした。
明らかに私は場違いだったのです。
最終的に私は「娘が飽きちゃったので」と、あたりさわりのない理由を伝えてグループを抜けました。
今は気疲れから逃れられてホッとしています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子