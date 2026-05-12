◆パ・リーグ ロッテ２―３日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）

最下位のロッテが“継投ミス”で惜敗。４カード連続で初戦を落とし、今季ワーストの借金８となった。

日本ハム先発の伊藤に苦戦し、５回まで０―２と苦しい展開。それでも、６回に佐藤の右前適時打で１点を返し、なおも２死満塁のチャンスで寺地は左飛に倒れたが、７回に上田の２号ソロで同点に追いついた。

先発のジャクソンは４回にレイエスに５号ソロを浴びるなどしたが、７回まで４安打２失点の力投。８回は先頭・水野に死球を与え、盗塁と内野ゴロの間に１死三塁のピンチを招いた。１番・カストロはこん身の１５６キロ直球で空振り三振。球数１１３球となったが、まだボールは走っていた。それでも、ベンチは継投を選択。代打・浅間に対して左腕の鈴木を投入したが、浅間に四球で２死一、三塁。続く清宮幸にはフルカウントからの６球目、内角直球を三遊間に転がされ、これが決勝の左前適時打となった。

サブロー監督は継投の場面について「結果的に１２０近くまでいったんで、あそこで代えました。（理由は）球数ですね」と説明。「これはもう僕が悪いですね。けっこう球数に気を遣うんですけど。特にジャクソンなんかは中心で投げてもらわないといけないので、無理してほしいところではあるんですけど、まだそういう時期でもないというところで」と明かした。８回の頭から鈴木という選択肢がなかったのかと聞かれると「それも考えたんですけど、（ジャクソン）本人がいきたいと。ただ、中途半端でしたね。僕も背中を推してあげたら良かったと思う」と反省した。