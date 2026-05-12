小室哲哉さん（67）が、映画『ぼくらの七日間戦争』で主演を務めた宮沢りえさんの当時の印象を語りました。

小室さんが登場したのは、映画『天と地と』舞台挨拶＆「角川映画音楽祭」ラインナップ発表会。映画『天と地と』は、“角川映画”代表作の1本で小室さんが音楽を担当しました。

■小室哲哉「光ってました」 俳優デビュー当時の宮沢りえの印象語る

また、1988年に公開された角川映画『ぼくらの七日間戦争』では、TM NETWORKとして主題歌を担当した小室さん。当時、映画の主演を務めた宮沢りえさんに会ったことを振り返り「宮沢りえさんと（菅原比呂志）監督さんたちが表敬訪問みたいにきていただいて、僕たちの現場に。まだ16歳くらいだと思うんですけど（宮沢りえさんも）薬師丸ひろ子さんや原田知世さんみたいに育っていくんだろうなっていう印象があって」と印象を語りました。さらに「主役の方だったということもあり光ってました」とコメントしました。

また、映画の主題歌については「楽しんで作らせていただきましたね。内容もワクワクする感じの痛快という言葉がピッタリ」と語りました。