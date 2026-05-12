卓球の張本兄妹が、銀メダルの悔しさの中で感じた成長を口にしました。

卓球世界選手権の団体戦を終えた日本代表が12日帰国し、会見に出席しました。

決勝で男女ともに中国と対戦した日本。男子は1試合目に張本智和選手が2ゲーム連取も逆転負けを喫し、結果0-3で敗れました。女子も張本美和選手が過去11戦全敗だった世界2位の王曼碰選手に勝利するなど、中国の牙城を壊しましたが一歩及ばず2-3で敗れました。

智和選手は「金じゃない悔しさはありますけど、メダルという形が残せてよかったです。金メダルとらない以上はメダル取ろうが取らないが悔しさが残る。前回のメダル取れない悔しさよりかはいい悔しさだと思う。高いレベルの悔しさを味わうのは大事」とコメント。

美和選手も「金じゃなくて悔しいですけどお兄ちゃんと一緒にメダルが取れてうれしいです。2年前は自分が2点落としての銀メダルだったので自分自身に悔しくて申し訳なかったが、今大会の銀メダルはもちろん4試合目に自分が勝ってたら金メダルだったので悔しさはありますけど、団体戦として負けは言葉では難しいが個人と団体戦で負けての悔しさはちょっと違うのかな」と話しました。