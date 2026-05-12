◇パ・リーグ ロッテ2―3日本ハム（2026年5月12日 ZOZOマリン）

先発のジャクソンが7回2/3を4安打3失点、打線は日本ハムの先発・伊藤の前に5回までわずか3安打に抑えられていたが、6回2死一、三塁から佐藤の右前適時打で1点を返し、7回には上田が右越え2号ソロを放ち、同点に追いついた。

サブロー監督は2―2の8回2死三塁の場面で、そこまで113球を投げていたジャクソンに代えて鈴木を起用。鈴木は代打・浅間に四球を与え、続く清宮幸に左前適時打を浴びて勝ち越しを許した。

結果的に継投が裏目に出て競り負け。2連敗で借金は今季ワーストの8。サブロー監督は「これはもう僕が悪いですね。結構、ピッチャーの球数、気を使うんですけど。特にジャクソンは中心として投げてもらわないといけないので、無理してほしいところではあるんですけど、まだそういう時期でもないっていうところで代えました」と説明。

8回の頭から鈴木を起用する考えもあった中で、「本人が行きたいと。ただ、中途半端でしたね。行きたいんなら、イニングの最後まで行くとか。僕も背中押してあげたら良かったかなと思うし。それができなかったことが反省点ですね」と責任を背負った。