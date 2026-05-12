「ロッテ２−３日本ハム」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

日本ハムが接戦を制し、今季２度目の３連勝。借金１とした。

三回に田宮の右前適時打で先制すると、四回はレイエスの右越え５号ソロで加点。同点で迎えた八回には清宮幸が勝ち越しの左前適時打を放った。

先発の伊藤は７回６安打２失点で４勝目。２点リードの六回に佐藤の右前適時打で追い上げを許し、七回には上田に右越えソロを浴びて同点とされたが、直後の八回に味方が勝ち越した。

新庄監督は「いい勝ち方です」と笑みを浮かべたが、三回に１点先制後の１死一、三塁で矢沢がセーフティースクイズを決められなかった場面に言及。「一、三塁で決めてほしかった。あそこの１点は大事な１点だったから。いろいろ失敗もあり、失敗もあり、失敗もある（笑）。良かった勝って」と振り返った。

決勝点の八回は、２死三塁から代打・浅間が四球を選んでチャンスメーク。「浅間くんのフォアボールが大きかった。あれがないと清宮君のヒット生まれないし」と評価した。清宮幸については「今日ちょっと左肩が出てたので、左ピッチャーが出てきてくれて良かったと思って。そしたらヒット打ってくれたから。こういう勝ち方が続いていけば、バッターの調子も上がってきて」とうなずいた。

前カードのオリックス戦から、敵地で３連勝。相性の悪かった京セラドーム大阪の連勝からいい流れとなり、「乗ってきた？１０越えてから。１０いったらねえ（笑）。いやいや、京セラの悪夢から。離れたのでちょっとは楽になった」と安どの様子だった。