6日に亡くなったテレビ朝日系特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」に主演した大葉健二（おおば・けんじ、本名・高橋健二＝たかはし・けんじ）さんの娘で女優の新葉尚（わかば・なお、25）が12日夜、Xを更新。「ご報告が遅れてしまい大変申し訳ございません。9日の告別式にて無事に父とお別れすることができました」と、大葉さんの告別式を執り行ったことを報告した。

「まだ、何とも言えない気持ちではございますが、皆様の沢山の温かいお言葉ゆっくりとではありますが、ひとつひとつにしっかり目を通させていただいております。本当にありがとうございます」と、Xにメッセージを寄せてくれた、一人一人に感謝した。

「父の事務所の稽古場にてLUMMEのメンバー皆様やOB、OGの皆様にも協力していただき一緒に祭壇を作らせていただきました…！」と、ギャバングッズが並んだ大葉さんの祭壇の写真も公表。「皆様にこんなにも愛されて本当に父は幸せ者だと思います 最後になりますが父が生前賜りましたご厚情に、心より御礼申し上げます。皆様、本当にありがとうございました」と感謝の言葉を繰り返した。 新葉は、今年1月5日にXで「弟と父のお見舞いに行ってきました〜！！」と、大葉さんが療養中だと公表。2月15日からテレビ朝日系で新シリーズ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（日曜午前9時半）がスタートすることを踏まえ「今年から新しい宇宙刑事シリーズが始まるよとも伝えてまいりました…！！！ いつも私がお見舞いに行くとスヤスヤ寝てるんですけど、お話しし始めたらめっちゃくちゃ元気にお話し聞いてくれました…！！！ さすが宇宙刑事パワ〜元気になってね〜」と、病床での大葉さんの様子を明かしていた。

また、同9日にもXで「東京に帰る前にもう一度お見舞いに行き皆さんからいただいたお言葉も伝えて参りました…！！ 大葉本人の意思を尊重し家族で話し合った結果、細かく現状をお伝えすることができません…」と、大葉さんの意思で病状等は公表しない意向を示した。その上で「皆様にはご心配をおかけしているかと思いますが本人も復帰のために精一杯リハビリなどに励んでおります。今後とも、大葉健二を愛し、応援してくださったら娘としてもとても嬉しいです よろしくお願いいたします！！！！」と、大葉さんが前向きに病気と闘っていることも明かしていた。

7日にはXで「お知らせにもありました通り、父、大葉健二が5月6日に治療を行っていた病院にて永眠いたしました」と父の死を報告する文書を発表。「私も突然のことでまだ整理がついておらず、いろいろな感情が込み上げている状態ではありますが」と、心中を吐露。その一方で「きっと父なら笑いながら『泣いてないで、前向いて進め！』って言うと思うのでとにかく頑張ります。父から与えもらったたくさんの愛、かけてもらった言葉。全てを大切にしながら、父の意志もしっかり受け継いでこれからも日々一つ一つの活動に真撃に向き合って参りたいと思います」と父の遺志を継ぐ覚悟を示していた。