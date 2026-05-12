卓球の世界選手権団体戦に出場した日本代表が１２日、開催地の英ロンドンから帰国し、都内で会見を開いた。６大会連続銀メダルを獲得した女子日本代表の中沢鋭（るい）監督が取材に応じ、１０日に２―３で敗れた中国との決勝戦を振り返った。

５５年ぶりの頂点を懸けた女王・中国との決勝では、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）を２試合に起用し、３番手の１試合にカットマン・橋本帆乃香（デンソー）を当てた。

中沢監督は、起用について「３番目を必ず取るのがチームにとってすごい大事だった」と明かした。中国が慣れないカットマンの橋本の２試合起用については「ない」と頭になかったとした。３番の起用意図について「勝率を見ると、早田選手を３番で起用したら、蒯曼選手に対して、勝率が高くなかったので。橋本選手は秘密兵器」と説明した。中国の３番手に蒯を起用すると予想の上、早田が１勝３敗、橋本が２勝無敗の対戦成績を重視したという。

金メダルの目標へ、今回の決勝で張本と早田で２敗した世界ランク１位の相手エース・孫穎莎（そん・えいさ）、王の“壁”を越えることが必須。指揮官はダブルエースの張本、早田の成長を今後の課題点とし「張本選手、早田選手もしっかり強化して、それぞれ２点を取れるように強化していきたい」と、打倒・中国へリベンジを誓った。