ダンサー・振付師NOSUKE、ダンス×エクササイズMOOK本発売 お渡し会でファンに格言「推しが見てるぞ！」＆「Rock this Party」披露も
ダンサー・振付師のNOSUKEが8日、MOOK『NOSUKE -Team"S"pecial- PRESENTS ダンエク』（マガジンハウス）を発売。それを記念したお渡し会が同日、東京・タワーレコード渋谷店のイベントスペースにて、2部構成で開催された。
【画像】キレッキレ！NOSUKEのBOOK本表紙
約120人のファンがつめかけ、満席となった同イベント。NOSUKEが登場すると大きな歓声が起こった。NOSUKEは満面の笑みで感謝を伝え、あたたかな空気でイベントがスタートした。
本書への想いや制作のこだわりが語られた後、読者から事前に募った質問コーナーへ。「お気に入りのページは？」という質問にNOSUKEは「全部！『anan』さんとTeam“S”pecialのみんなで、指の角度から服の皺まで気をつけて、“神は細部に宿る”のモットー通りこだわってつくったので」と熱いコメント。また、今回のイベントの目玉でもある「Rock this Party」初心者Ver.を1サビ終わりまで披露。キラキラの笑顔で踊るNOSUKEに、来場者は目を奪われていた。
続いて特典会へ。全員にサイン本を直接渡し、さらに複数冊購入者にはNOSUKEの格言シール＆激励券や、ツーショットチェキ券が渡された。ファンは、NOSUKEから直接、「推しが見てるぞ。」「完璧じゃなくていい止まらなければいい。」「昨日の自分を裏切らない選択をしろ。」といったムックにも収録されている格言で激励を受けた。
ツーショットチェキでは、ムックの表紙にもなっている“ダンエクポーズ”を一緒に決める人や、振り付けへの感想を伝える人、推しへの指導の感謝を伝える人、ずっと追いかけているNOSUKEへの想いを吐露する人、目に涙を浮かべる人も見られ、大盛り上がりだった。
同作は、NOSUKE（Team”S”pecial）考案のダンスエクササイズ“ダンエク”MOOK。『anan』本誌での約半年にわたる人気連載を再収録した内容。気になる部位に効くMOOK撮り下ろしのダンエクも多く加わり、自分に合ったエクササイズをカスタマイできるほか、ダンエクをステップごとにこなしていくと、MOOKのためにNOSUKEが振り付けた「Rock this Party 」初心者 Ver.が踊れるようになる仕掛けが施されている。NOSUKEの半生が伝わるロングインタビューや、振り付けに込められた思い、NOSUKEを知るための50問50答、撮り下ろしグラビアなど、NOSUKEの魅力がたっぷり詰まった内容となっている。
【画像】キレッキレ！NOSUKEのBOOK本表紙
約120人のファンがつめかけ、満席となった同イベント。NOSUKEが登場すると大きな歓声が起こった。NOSUKEは満面の笑みで感謝を伝え、あたたかな空気でイベントがスタートした。
続いて特典会へ。全員にサイン本を直接渡し、さらに複数冊購入者にはNOSUKEの格言シール＆激励券や、ツーショットチェキ券が渡された。ファンは、NOSUKEから直接、「推しが見てるぞ。」「完璧じゃなくていい止まらなければいい。」「昨日の自分を裏切らない選択をしろ。」といったムックにも収録されている格言で激励を受けた。
ツーショットチェキでは、ムックの表紙にもなっている“ダンエクポーズ”を一緒に決める人や、振り付けへの感想を伝える人、推しへの指導の感謝を伝える人、ずっと追いかけているNOSUKEへの想いを吐露する人、目に涙を浮かべる人も見られ、大盛り上がりだった。
同作は、NOSUKE（Team”S”pecial）考案のダンスエクササイズ“ダンエク”MOOK。『anan』本誌での約半年にわたる人気連載を再収録した内容。気になる部位に効くMOOK撮り下ろしのダンエクも多く加わり、自分に合ったエクササイズをカスタマイできるほか、ダンエクをステップごとにこなしていくと、MOOKのためにNOSUKEが振り付けた「Rock this Party 」初心者 Ver.が踊れるようになる仕掛けが施されている。NOSUKEの半生が伝わるロングインタビューや、振り付けに込められた思い、NOSUKEを知るための50問50答、撮り下ろしグラビアなど、NOSUKEの魅力がたっぷり詰まった内容となっている。