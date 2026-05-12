ダンサー・振付師NOSUKE、ダンス×エクササイズMOOK本発売 お渡し会でファンに格言「推しが見てるぞ！」＆「Rock this Party」披露も

ダンサー・振付師NOSUKE、ダンス×エクササイズMOOK本発売 お渡し会でファンに格言「推しが見てるぞ！」＆「Rock this Party」披露も