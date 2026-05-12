＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館

【映像】185センチ、152.6キロの「ほっそり美脚」

185センチの長身、そして150キロを超える堂々たる体躯。幕下以下の取組が行われる午前の国技館に、ひと際目を引く大型力士が登場。しかしファンの視線が注がれたのは、その巨大な上体以上に足元。驚くほどの“ほっそり美脚”だった。

注目を集めた力士とは、序ノ口十枚目・京の里（伊勢ノ海）。京都府京都市右京区出身で29歳の京の里は、185センチ、152.6キロという立派な体格の持ち主だ。伊勢ノ海部屋の公式YouTubeチャンネル「【公式】僕が住んでる相撲部屋」では、プロ顔負けの料理の腕前を披露。さらに、その穏やかな語り口と癒やし系のキャラクターで、序ノ口ながら「京ちゃん」の愛称で親しまれる人気力士である。

三日目は序ノ口十一枚目・若佐々木（西岩）との一番。制限時間いっぱいとなり、京の里が鋭い視線を向けて立ち上がると、低く当たった若佐々木に左を差される苦しい展開に。京の里は長いリーチを活かして抵抗を試みたが、若佐々木に一気に寄り切られ、土俵を割った。京の里は手痛い2敗目、勝った若佐々木は星を五分に戻した。

敗れはしたものの、土俵上での京の里の独特なスタイルにABEMAファンは釘付けに。巨体を支えるにはあまりに「ほっそり」とした腰下のラインや、引き締まったお尻に対し、「足が細すぎるよ」「お尻が小さい」「ずいぶん手足長い」「肌がキレイ」と驚きのコメントが殺到。さらには「序ノ口のスター」「京ちゃん」といった温かい声援も多く寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）