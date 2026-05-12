◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）

巨人が岐阜・長良川球場で広島にサヨナラ勝ち。同点の９回無死一塁で佐々木俊輔外野手が初のサヨナラアーチを放った。７回には１番・平山功太外野手が同点となる左前適時打で自身初の猛打賞。先発・戸郷翔征投手は今季２度目の先発で５回６安打３失点。チームは劇的勝利で貯金１となった。

試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。

―劇的な結果に。

「いや、ほんとね。素晴らしい試合でした」

―決めたのは佐々木

「ノーアウト一塁に出たらね、バントはないよって。勝負かけて、あの一打が出たのでね、素晴らしかったです」

―試合は接戦

「やっぱり戸郷がちょっとピリッとしなかったなっていうのはあったんですけどね。なんとか試合を作ったって言っていいのかわかんないんですけど、なんとか粘ってね、あそこまで行ったのがこういう結果につながったんじゃないかなと思いますし、ランナー出しても最少失点で切り抜けてきましたので、こういう流れが来たんじゃないかなっていうのは思います」

―戸郷の次回は

「本当はもう今日なんとか勝たせてあげたかったんですけど。また考えてね、頑張ってもらいます」

―岐阜の雰囲気

「ものすごくね、熱い声援がベンチまで届いてましたし、選手も励みになったと思います」

―９回無死一塁で佐々木にフリーで打たせた

「まあそうですね。ホームラン打てる力あるし、そこにちょっとかけて。送ってとかっていうのはなかなか。もう打って、今日はつないで勝とうと思って勝負かけてましたので」

―１番平山が３安打

「素晴らしい活躍で、それをねまたマークはね、きつくなると思うけど、その中でまたね、いい結果が出るように準備してほしいなと思います」