◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）

巨人が岐阜・長良川球場で広島にサヨナラ勝ちを収めた。同点の９回無死一塁で佐々木俊輔外野手が初の４号サヨナラ２ラン。７回には１番・平山功太外野手が同点となる左前適時打で自身初の猛打賞をマークするなど、若武者が躍動した。同点の８回に大勢、９回にマルティネスを送り込む総力戦で白星をたぐり寄せた。先発・戸郷翔征投手は今季２度目の先発で５回６安打３失点で初勝利はお預け。巨人の岐阜での戦績はこれで６勝４敗となり、貯金生活に突入した。

サヨナラアーチを放った佐々木は、やや早口のヒーローインタビューで岐阜のファンを沸かせた。

一問一答は以下。

−今の気持ちを

「最高です」

−感触は？

「気持ちよかったです」

−どういう気持ちで打席に

「入る前に打撃コーチから『サイン出なかったら初球からいっていいよ』と言われたので思い切りいこうと決めていました」

−バントはないと

「なかったです」

−打った瞬間の手応え

「あんまりホームランを打ち慣れていないので、ちょっとヒヤッとしましたけど、頼む、入ってくれと思いながら走りました」

−サヨナラ弾の経験は

「初めてです」

−岐阜の舞台で

「うれしいです」

−１点を追う展開でベンチ、ムードは？

「同点にもなりましたし、後のピッチャーが抑えてくれたのですごい良い雰囲気だったと思います」

−明日は福井

「明日も勝てるように頑張るので応援のほどよろしくお願いします」