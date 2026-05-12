ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 盧山五老峰でツツジが見頃 中国江西省 盧山五老峰でツツジが見頃 中国江西省 盧山五老峰でツツジが見頃 中国江西省 2026年5月12日 21時37分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山） 【新華社南昌5月12日】中国江西省の盧山五老峰でツツジの花が見頃を迎えた。山頂では大勢の人が山野を染めるツツジの景観を楽しんでいる。（記者/李美娟）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰でツツジを撮影する人。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰でツツジを楽しむ人たち。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰の景色。（九江＝新華社配信／胡暁山） リンクをコピーする みんなの感想は？