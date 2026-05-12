歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）と、息子の中村夏幹くん（5）が、『六月大歌舞伎』（6月3日初日〜25日千穐楽）昼の部で出演する『子連れ狼』のビジュアル写真が公開されました。

今回、新作歌舞伎として上演される『子連れ狼』は、1973年から1976年にかけて放送された時代劇で、主人公の拝一刀（おがみ いっとう）は、叔父である萬屋錦之介さんの当り役となりました。

柳生一族の画策により妻を殺され、公儀介錯人の地位も追われた主人公・拝一刀が、息子・大五郎とともに復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語です。

公開されたビジュアルは、主人公・拝一刀を勤める獅童さんが、息子・大五郎の夏幹くんを乳母車に乗せた姿です。時代劇の1シーンを思わせるビジュアルとなっています。

獅童さんは、「叔父・萬屋錦之介がテレビ時代劇で演じた『子連れ狼』は私も幼い頃から大好きな作品で、 今回は、6月の歌舞伎座という私たち萬屋にとっても大変思い入れのある月に、夏幹と一緒に拝一刀・大五郎として歌舞伎座の舞台に立てることを楽しみにしています」と語り、夏幹くんは「6月がたのしみです。一生懸命がんばります！」と、上演が発表された当時コメントしていました。