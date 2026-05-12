今シーズンから新型エンジンで新たな挑戦に踏み出したスバルBRZに悲劇が襲った。トップ走行中にまさかのタイヤがバースト…衝撃の急失速の背景に元日産のエースドライバーが言及した。

【映像】驚速BRZが“急失速”、突如バーストの瞬間

スーパーGT 2026年シーズン第2戦決勝。この日、GT300クラスでポールポジションからスタートしたR&D SPORT（#61 SUBARU BRZ）は、安定したペースと巧みなブロックでトップをキープしていた。

しかし、27周目に事態は起きる。ホームストレートを進み、1コーナー目前──突如減速。みるみるライバルに追い抜かれていく。すると、中継カメラには左フロントタイヤがバーストしている様子が映し出された。まさかの事態に、実況のサッシャ氏も「スバルBRZが…あれ！？ 左フロントが！ 何と左フロント…えー！？」「圧倒的に速かったスバルBRZ…」と驚きを隠せない。

8日放送の『笑って学べる!超GTぱーてぃー』にゲスト出演していた松田次生監督は、「フロントエンジンが重すぎるんですよね。エンジン変えたから」と解説。この日、ウォームアップ走行中にもタイヤトラブルが発生しており、長年使用していたEJ20ターボエンジンから、今シーズンより新型の水平対向6気筒エンジンへ切り替えた影響が、不安として現れる形となってしまった。

ファンからは「お祓い行って」「タイヤが悪いのか車が悪いのか」「SUBARU速いのにもったいない」と、不運が続くスバルへ同情の声が上がっていた。

BRZはそのまま緊急ピットイン。タイヤ交換を行いレースへ復帰したものの、トップ争いから脱落。大きなロスを抱える形となり、最終的には23位でレースを終えた。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）