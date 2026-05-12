HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、MCの指原莉乃が、世界へと羽ばたくSAKURAへ温かいエールを送った。

【映像】全米デビューが決定した可愛すぎる15歳の日本人練習生

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から、最後の中間審査を経てAYANA（桑原彩菜・18歳）とSAKURA（飛咲来・15歳）がファイナルへと進んだ。(※全て参加時の年齢）

AYANAとSAKURAは既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20歳）、スウェーデン出身のレクシー（21歳）、ブラジル出身のサマラ（20歳）の3人の中に加わり、ファイナル審査では4人目のメンバーとしてステージに立つことが決定、その審査を経てどちらか1人がデビューを掴む。

最終審査を経てデビューを掴んだのは、歌・ダンス未経験のSAKURA。ヒコロヒーは「半年分前までは富山で冷蔵庫の前で踊ってた子が、もう今は世界を代表するグループのメンバーに。これぞHYBEシンデレラストーリー。まさに」と表現。ILLIT・MOKAは「成長の速さとかSAKURAちゃんだけの魅力が今後どうなっていくのかがすごく楽しみ」と期待を込める。指原は「スター性をずっと評価されてきたけど、それ以上にそこに努力が追いつかないとこの結果は間違いなく生まれない。人って変われるし成長できるんだっていうのを見せてもらって、何かしたいなという活力にさせてくれる。それがアイドルでありアーティストなんだなっていうのを改めて感じさせてくれた」と感動。LE SSERAFIMのSAKURAも「夢を追いかけてるみなさんの勇気になった」と感激していた。

指原は「このメンバーでしかも全米デビューの中に日本人がいるってことがすごく誇らしいしとても楽しみ」と期待を寄せ、「きっと今回の曲以上にすごい曲がデビュー曲として待っている。今この瞬間もSAKURAちゃんは努力してるんだろうなと思うと、ゾクゾクしますね。本当にいいものを見せてもらった」と、彼女の姿勢に深く心を打たれた様子を見せた。