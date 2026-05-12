元HKT48の松本日向さんの1st写真集「ちょうどいい。」（紙版は2025年12月にリリース）の電子版（税込み3520円）が発売開始。あわせて、未公開カットのみで構成されたデジタル限定写真集2冊も同時リリースされました。



【写真】大胆な泡ぶろカットに挑戦した松本日向さん

松本さんはHKT48卒業後はタレントとして活動し、現在はボートレース関連の仕事でも活躍の幅を広げています。今回電子化された「ちょうどいい。」はベトナムで撮影された“本人史上最大露出”の意欲作として話題を呼びました。



電子版の発売にあわせて登場したのが、未公開カットのみで構成されたデジタル限定作品『side-B：もっと、ちょうどいい。』（税込み2200円）と『side-B：すごく、ちょうどいい。』（税込み2200円）。いずれも写真集本編には収録されなかったカットに加え、未使用衣装も収めたボリュームのある内容となっています。



『side-B：もっと、ちょうどいい。』は朝のシーンを中心に構成され、柔らかな光の中で見せるナチュラルな表情が印象的。一方、『side-B：すごく、ちょうどいい。』は夜のシーンを軸に、大人びた雰囲気を引き出したカットが並び、それぞれ異なる魅力を堪能できる仕上がりとなっています。朝と夜、どちらの彼女を独占したい？刺激的な内容は必見です。



【松本日向さんプロフィル】

まつもと・ひなた 2000年12月11日生まれ 大阪府出身 身長165cm 血液型AB型 TRUSTAR所属 2016年7月にHKT48の4期生としてデビュー。シングル選抜メンバーにも選ばれるなど活躍し、2022年6月にグループを卒業。その後は現在の事務所に所属し上京、グラビアをはじめソロのタレントとして活動。現在は趣味の競艇（ボートレース）観戦から、サンテレビ『ボートの時間！』といった競艇関連番組にも出演中。全国24場も完全制覇。