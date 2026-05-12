M！LK「好きすぎて滅！」1人でパフォーマンス！EBiDAN新グループオーディション2次審査
今年で15周年を迎えるEBiDANが新グループを決めるオーディション「EBiDAN THE AUDITION 2026」を、EBiDANのレギュラー番組「DAN! DAN! EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）で放送中！
5月7日（木）放送の18名が挑む「2次審査」の模様を振り返る。オーディションVTRの見届け人は、アルコ＆ピースと、HAYATO（ONE N’ ONLY）、KEVIN 、FUMIYA（ともにBUDDiiS）。
【動画】EBiDAN新グループオーディション2次審査
EBiDANとは、スターダストプロモーションに所属する全9グループからなるアーティスト集団（超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienel）。
1次審査を通過した18名が挑む2次審査。オーディションを取り仕切る音楽プロデューサー・新井弘毅をはじめ、特別審査員のボーカルディレクター・菅井秀憲、3人組ダンスグループ・パワーパフボーイズ、さらにアイドル歴18年の大先輩・ももいろクローバーZの“あーりん”こと佐々木彩夏も加えた8名で審査する。
2次審査は、M!LK「好きすぎて滅！」を、1人で、マイクスタンドで歌唱しながら踊るパフォーマンス審査。ダンス・歌唱の特別レッスンから2週間、1次審査よりどれだけ成長できたのかが重要となる、
候補生には事前にカメラの位置が伝えられており、それぞれ決めポーズをして個性を出していく。
【No.1】大野遥斗（おおの・はると）
埼玉県出身 15歳
パフォーマンスを終え、トップバッターながら「少しは緊張したけど、すごく楽しめました」とコメント。新井から目指すアイドル、アーティスト像を聞かれ、小学生の時からEBiDAN NEXTとして活動する中で先輩方のステージとファンの方々の幸せそうな姿を見て「たくさんの人を笑顔にできるアーティストになりたい」と目標を。あーりんからの「好きな食べ物は何ですか？」という質問には「焼肉とお寿司です」と答えた。
【No.3】石川綾眞（いしかわ・りょうま）
愛知県出身 13歳
審査員から長所と弱点を問われ、「長所は明るいところ。弱点は初めて会った人には人見知りなところと、飽きっぽいところ」と回答。菅井からは、特別レッスンから2次審査までに何をどのくらい練習してきたかを問われ、声変り中で高音が出にくいため「発声練習を意識してやってきました」と自信を持って答える。菅井は、「（歌は）そんなにうまくないけどもう少し聴いていたくなった」と高評価。
【No.4】宮本琉成（みやもと・りゅうせい）
千葉県出身 15歳
歌唱力の評価が高く「練習してきたものをしっかり出せた」とコメント。しかし、「ちょっとマイクの位置が遠かったのかなと思います」と自身の反省点も。これを聞いた菅井は、「マイクを外して自分流に歌ったっていい。優柔不断になる時は両方選びなさい。欲張って、度胸もってやってください」とアドバイス。
パワーパフボーイズは、振りを間違えそうになった時、冷静に上手く修正したことから、「リーダーの素質、周りを落ち着いて見る力がある」と評価。
【No.6】福本花道（ふくもと・はなみち）
東京都出身 13歳
グループに入ったらやってみたいことを聞かれ、「音楽が大好きでどこでも歌を歌っちゃうので、自分の歌がほしい」とコメント。パワーパフボーイズは、1次審査で「身体の使い方が上手、スキルがあると思っていた」とダンスを高く評価していただけに、「シンプルな振りだからこそ、手のニュアンスとかもう一歩追求してほしい。正直もうちょっといけたなと思った」と期待を込めての厳しい言葉を。
菅井からは、書類審査で歌っていた「上を向いて歩こう」を「生で聴いてみたい」とのリクエストが。突然のフリにもかかわらず披露した。
【No.8】小林郁大（こばやし・いくま）
茨城県出身 14歳
目標とするアーティストを問われ、大好きなONE N’ ONLYと、BE:FIRSTをあげる。あーりんからの「何をしている時が一番楽しい？」との質問には、「友達を電話しながらゲームをすること」と答え14歳らしい素顔をのぞかせた。
【No.10】朝陽海翔（あさひ・かいと）
神奈川県出身 17歳
「Aメロとサビでギャップを出したい」と、Aメロでは低音でエッジボイスやウィスターボイスで色気を演出、サビでは元気で明るくを意識したとコメント。すると菅井は、「歌に関して頭の中で考えすぎている」と指摘。「3次審査に残ったら、そこを外さないと次がないような気がします」と先を見据えてアドバイスした。
来週も2次審査の続きを放送。2次審査でのパフォーマンスの模様は、「TVer」、「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
「EBiDAN THE AUDITION 2026」公式TikTokでは、オーディションの裏側＆オリジナル動画を随時配信中！
5月7日（木）放送の18名が挑む「2次審査」の模様を振り返る。オーディションVTRの見届け人は、アルコ＆ピースと、HAYATO（ONE N’ ONLY）、KEVIN 、FUMIYA（ともにBUDDiiS）。
EBiDANとは、スターダストプロモーションに所属する全9グループからなるアーティスト集団（超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienel）。
1次審査を通過した18名が挑む「2次審査」
1次審査を通過した18名が挑む2次審査。オーディションを取り仕切る音楽プロデューサー・新井弘毅をはじめ、特別審査員のボーカルディレクター・菅井秀憲、3人組ダンスグループ・パワーパフボーイズ、さらにアイドル歴18年の大先輩・ももいろクローバーZの“あーりん”こと佐々木彩夏も加えた8名で審査する。
2次審査は、M!LK「好きすぎて滅！」を、1人で、マイクスタンドで歌唱しながら踊るパフォーマンス審査。ダンス・歌唱の特別レッスンから2週間、1次審査よりどれだけ成長できたのかが重要となる、
候補生には事前にカメラの位置が伝えられており、それぞれ決めポーズをして個性を出していく。
【No.1】大野遥斗（おおの・はると）
埼玉県出身 15歳
パフォーマンスを終え、トップバッターながら「少しは緊張したけど、すごく楽しめました」とコメント。新井から目指すアイドル、アーティスト像を聞かれ、小学生の時からEBiDAN NEXTとして活動する中で先輩方のステージとファンの方々の幸せそうな姿を見て「たくさんの人を笑顔にできるアーティストになりたい」と目標を。あーりんからの「好きな食べ物は何ですか？」という質問には「焼肉とお寿司です」と答えた。
【No.3】石川綾眞（いしかわ・りょうま）
愛知県出身 13歳
審査員から長所と弱点を問われ、「長所は明るいところ。弱点は初めて会った人には人見知りなところと、飽きっぽいところ」と回答。菅井からは、特別レッスンから2次審査までに何をどのくらい練習してきたかを問われ、声変り中で高音が出にくいため「発声練習を意識してやってきました」と自信を持って答える。菅井は、「（歌は）そんなにうまくないけどもう少し聴いていたくなった」と高評価。
【No.4】宮本琉成（みやもと・りゅうせい）
千葉県出身 15歳
歌唱力の評価が高く「練習してきたものをしっかり出せた」とコメント。しかし、「ちょっとマイクの位置が遠かったのかなと思います」と自身の反省点も。これを聞いた菅井は、「マイクを外して自分流に歌ったっていい。優柔不断になる時は両方選びなさい。欲張って、度胸もってやってください」とアドバイス。
パワーパフボーイズは、振りを間違えそうになった時、冷静に上手く修正したことから、「リーダーの素質、周りを落ち着いて見る力がある」と評価。
【No.6】福本花道（ふくもと・はなみち）
東京都出身 13歳
グループに入ったらやってみたいことを聞かれ、「音楽が大好きでどこでも歌を歌っちゃうので、自分の歌がほしい」とコメント。パワーパフボーイズは、1次審査で「身体の使い方が上手、スキルがあると思っていた」とダンスを高く評価していただけに、「シンプルな振りだからこそ、手のニュアンスとかもう一歩追求してほしい。正直もうちょっといけたなと思った」と期待を込めての厳しい言葉を。
菅井からは、書類審査で歌っていた「上を向いて歩こう」を「生で聴いてみたい」とのリクエストが。突然のフリにもかかわらず披露した。
【No.8】小林郁大（こばやし・いくま）
茨城県出身 14歳
目標とするアーティストを問われ、大好きなONE N’ ONLYと、BE:FIRSTをあげる。あーりんからの「何をしている時が一番楽しい？」との質問には、「友達を電話しながらゲームをすること」と答え14歳らしい素顔をのぞかせた。
【No.10】朝陽海翔（あさひ・かいと）
神奈川県出身 17歳
「Aメロとサビでギャップを出したい」と、Aメロでは低音でエッジボイスやウィスターボイスで色気を演出、サビでは元気で明るくを意識したとコメント。すると菅井は、「歌に関して頭の中で考えすぎている」と指摘。「3次審査に残ったら、そこを外さないと次がないような気がします」と先を見据えてアドバイスした。
来週も2次審査の続きを放送。2次審査でのパフォーマンスの模様は、「TVer」、「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
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