無印良品「みらい長崎ココウォーク」。

店内には日用品や衣料品など、日々の暮らしが整う商品が並びます。

（無印良品みらい長崎ココウォーク 小椋 菜緒さん）

「無印良品では、生活リズムが乱れやすい この時期に、自宅で簡単にセルフケアできるグッズを多数取りそろえています。ぜひ、心と体をリフレッシュするヒントにしてみてください」

【第5位】お風呂で使える充電式頭皮ケアブラシ 5,990円(税込)

お風呂でも使える防水使用。

回転するブラシが、頭皮を心地よく刺激しながら汚れを落とします。

手軽にヘッドスパができるアイテムです。

【第4位】フレグランスキャンドル ウッディ〔 S～Lサイズ〕790円(税込)～

香りでリフレッシュ「フレグランスキャンドル」です。

（無印良品みらい長崎ココウォーク 小椋 菜緒さん）

「植物性のワックスを使用し、精油をブレンドした香りを楽しめるキャンドルです。穏やかな森林にいるような温かみのある香りで、サイズも選べます」

蓋をかぶせて火を消すことができ、消した時の煙の香りが広がるのを防げます。

【第3位】お休み前の薬用重炭酸タブレット 無香料/無着色 1,490円(税込)

無香料・無着色の「入浴剤」。

重炭酸が温浴効果を高め、血行を促進してくれます。

使いやすいタブレットタイプで、湯あがりからおやすみまで、心地よい温もりをサポートしてくれます。

【第2位】ほぐしテトラ 490円(税込)

気になる部分の筋肉のこりをほぐす「ほぐしテトラ」。

手で握りやすい形状で、様々な部位にフィット。

首や肩はもちろん、置いて使用することで、足裏ケアもできます。

【第1位】超音波うるおいアロマディフューザー 5,990円(税込)

（無印良品みらい長崎ココウォーク 小椋 菜緒さん）

「広い部屋でも香りを楽しめる、たっぷりのミストが特長です。超音波で発生させたミストが、オイルの香りを効果的に拡散してくれます。シンプルなデザインが人気で “明かり” としても楽しめ、インテリアとしてもおすすめです」

香りやセルフケアグッズなど、幅広いアイテムがそろう「無印良品」。

日々のリフレッシュや、生活リズムを整えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。