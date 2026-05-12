連休明けで生活リズムが狂う時期「体を整える癒やしグッズ」自宅で簡単にセルフケアを《長崎》
無印良品「みらい長崎ココウォーク」。
店内には日用品や衣料品など、日々の暮らしが整う商品が並びます。
（無印良品みらい長崎ココウォーク 小椋 菜緒さん）
「無印良品では、生活リズムが乱れやすい この時期に、自宅で簡単にセルフケアできるグッズを多数取りそろえています。ぜひ、心と体をリフレッシュするヒントにしてみてください」
【第5位】お風呂で使える充電式頭皮ケアブラシ 5,990円(税込)
お風呂でも使える防水使用。
回転するブラシが、頭皮を心地よく刺激しながら汚れを落とします。
手軽にヘッドスパができるアイテムです。
【第4位】フレグランスキャンドル ウッディ〔 S～Lサイズ〕790円(税込)～
香りでリフレッシュ「フレグランスキャンドル」です。
（無印良品みらい長崎ココウォーク 小椋 菜緒さん）
「植物性のワックスを使用し、精油をブレンドした香りを楽しめるキャンドルです。穏やかな森林にいるような温かみのある香りで、サイズも選べます」
蓋をかぶせて火を消すことができ、消した時の煙の香りが広がるのを防げます。
【第3位】お休み前の薬用重炭酸タブレット 無香料/無着色 1,490円(税込)
無香料・無着色の「入浴剤」。
重炭酸が温浴効果を高め、血行を促進してくれます。
使いやすいタブレットタイプで、湯あがりからおやすみまで、心地よい温もりをサポートしてくれます。
【第2位】ほぐしテトラ 490円(税込)
気になる部分の筋肉のこりをほぐす「ほぐしテトラ」。
手で握りやすい形状で、様々な部位にフィット。
首や肩はもちろん、置いて使用することで、足裏ケアもできます。
【第1位】超音波うるおいアロマディフューザー 5,990円(税込)
（無印良品みらい長崎ココウォーク 小椋 菜緒さん）
「広い部屋でも香りを楽しめる、たっぷりのミストが特長です。超音波で発生させたミストが、オイルの香りを効果的に拡散してくれます。シンプルなデザインが人気で “明かり” としても楽しめ、インテリアとしてもおすすめです」
香りやセルフケアグッズなど、幅広いアイテムがそろう「無印良品」。
日々のリフレッシュや、生活リズムを整えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。