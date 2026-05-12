郷ひろみ、50代で“利き手”を変えていた 右利き→左利きに…驚きの理由も告白「飽きたんじゃないんですけど…」
歌手の郷ひろみ（70）が12日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後8：00〜後9：00）に出演。50代の頃に利き手を変えたことを明かした。
【写真】「えっ？誰？」ファンがざわついた郷ひろみの激変ショット
今回は「左利き有名人VS右利き社会」と題して放送。左利き有名人として出演した郷は冒頭、MCの明石家さんまから「右利きに飽きて？」と問われると、「飽きたんじゃないんですけど、何となく体のバランスを取ろうと思って…15年くらい経つんですかね、左に変えてから」と明かし、50代の頃に、利き手を右から左に変えたことを明かした。
続けて「何もしないと、自然に左手が出ますね」と完全に左利きになったと語ると、さんまも「そうなれるんだ！」と驚いた。するとさんまが「俺も右利き飽きたから、左利きに変えよう！」と笑みを浮かべたが、東京ホテイソンのたけるから「いや、さんまさんはたぶん無理だと思います」と手厳しいツッコミが飛んだ。
【写真】「えっ？誰？」ファンがざわついた郷ひろみの激変ショット
今回は「左利き有名人VS右利き社会」と題して放送。左利き有名人として出演した郷は冒頭、MCの明石家さんまから「右利きに飽きて？」と問われると、「飽きたんじゃないんですけど、何となく体のバランスを取ろうと思って…15年くらい経つんですかね、左に変えてから」と明かし、50代の頃に、利き手を右から左に変えたことを明かした。
続けて「何もしないと、自然に左手が出ますね」と完全に左利きになったと語ると、さんまも「そうなれるんだ！」と驚いた。するとさんまが「俺も右利き飽きたから、左利きに変えよう！」と笑みを浮かべたが、東京ホテイソンのたけるから「いや、さんまさんはたぶん無理だと思います」と手厳しいツッコミが飛んだ。