１２日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に、バドミントン男子元世界王者の桃田賢斗が出演。「左利き有名人大集合」をテーマに明石家さんまらとトークを繰り広げた。

右打ちでバドミントンをやったことがないというが、右で打っても「素人の方には負けないと思います」と桃田。“左利きあるある”については「ダブルスで点を取って、ハイタッチしようとすると、合わないんですよ、（右利きの相手は）右手にラケット持ってるので」と明かした。

一方、シャトルの羽の仕組みによって、右利きと左利きが打ったときで違いがあることを解説。打った時に「１回、逆回転になって順回転に戻るんですが、その時に空気抵抗を受けない瞬間があるらしくて、若干、地面に着く時間が早くなる」と話した。

これを聞いたさんまは「うそ！スゴい！」と大興奮し、桃田に両打ちへの転向をすすめ、チームとして現役を続けているが、代表は引退した桃田に「やり直せ！」とけしかけた。

まさかの展開に桃田は「バドミントンの世界が変わっちゃうかもしれないですね」と、さんまの斬新な考え方に笑顔を見せていた。