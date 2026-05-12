俳優の山村紅葉さん（65）が小説家デビューすることが12日、発表されました。出版社にオファーの理由や、山村さんが書いた文章について取材しました。

2時間ドラマなどで長年活躍し、“サスペンスの女王”として知られている山村さん。母親は、“ミステリーの女王”と称された作家の山村美紗さんです。母親が亡くなった年齢での小説家デビューとなりました。

■デビュー小説はどんな物語？

デビュー小説のタイトルは、『祇園の秘密 血のすり替え』（6月17日発売 双葉社）。京都の花街と歌舞伎界という2つの伝統文化に、“家” “血” “才能”を巡る人間ドラマを描いた作品です。

物語は、由緒ある家に生まれた人間たちが背負う宿命と選択を軸に展開。伝統を守るための決断が、やがて次の世代に思いもよらぬ影響を及ぼしていきます。京都という土地を舞台に、伝統芸能を継ぐものならではの美しさと閉鎖性、そして人間の欲望と葛藤が交錯する作品だということです。

山村さんは、「パソコンではなく、母と同じように原稿用紙にペンを走らせていると、20才にお茶屋さんで舞妓ちゃんの舞を見た日、歌舞伎役者さんが家にいらした日など、母との想い出が次々とアイデアをくれました。読んで“母の血”を感じていただければ、とても嬉しゅうございます」と、コメントを寄せました。

■出版社の担当者を取材 オファーの背景にあった山村紅葉さんの思い

今回『日テレNEWS NNN』では、この作品を担当するプロデューサー・編集の相良洋一さんを取材。オファーの理由や執筆期間、山村さんが書いた文章について質問しました。

Ｑ．山村紅葉さんへのオファー理由を教えてください

ーー以前、コラム連載をご一緒させていただいていた頃から、紅葉さんのお話、特にお母様・美紗先生との数々のエピソードや京都ならではの文化や物事、行事が非常に興味深く、ずっと記憶に残っておりました。

その時にも紅葉さんは「母との思い出や経験をベースに、何かしらのかたちでいつか本として残したい」とおっしゃっており、そのお気持ちを実現させたい、約束を守りたいとも常日頃から考えておりました。

そして、美紗先生が筆を置かれた65歳という大切なご年齢に紅葉さんがお近づきになられたタイミングで、より具体的な書籍のお話をご相談させていただきました。

■構想約5年、制作期間は1年弱「密度の高い物語に」

Ｑ．山村さんはどれくらいの期間をかけて執筆されたのでしょうか

ーー構想自体は約5年前、山村さんの週刊誌での連載時代から、前述のとおり「母（山村美紗さん）との思い出や経験をベースに、何かしらのかたちでいつか本として残したい」というお話を伺っており、長年温めてこられたお考えでした。

その後、2025年6月公開の映画『国宝』のヒットにも刺激を受け、いよいよ本格的な執筆が始まりました。

具体的な執筆期間は、俳優業の合間を縫っての執筆が約半年、取材・時代設定の確認・コンプライアンスチェック等の周辺作業が約3か月で、制作期間は1年弱となります。執筆自体のスピードは非常に速く、驚きました。

ただ、構想5年の蓄積があったからこそ、これほど密度の高い物語に仕上がったのだと感じています。

■登場人物の描写が「非常に丁寧」 俳優の経験が作品にいかされる

Ｑ．山村さんが書いた文章をどう見ていらっしゃいますか

ーー圧倒的なリアリティと臨場感がすごいです。それと文章のリズムがとても良いです。テンポよく読み進められるのに、ふとした瞬間にズシリと刺さる描写が差し込まれていて、引き込まれます。

祇園や歌舞伎界という一見きらびやかな世界を描きながらも、紅葉さんご自身がその背景を深く知ってこられたからこそ書ける、重みのある描写が随所に光ります。表面の美しさだけでなく、その裏側にある人々の覚悟や葛藤までもが、生々しく描かれています。

また、登場人物一人ひとりの描写も非常に丁寧で、まるで目の前にその人がいるかのような生き生きとしたものです。俳優として数多くの役を演じてこられた紅葉さんならではの、人間理解の深さを感じます。

そしてどこかスタイリッシュさも漂う文体には、お母様・山村美紗先生の遺伝も感じさせるものがあり、デビュー作とは思えない完成度です。読み終わった後にしばらく余韻が残る小説です。