［フロム陸人 千葉ロッテ］

千葉ロッテマリーンズ、背番号１５の横山陸人です。

今年、このコラムを担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

一番のファンにいい姿見せ続けたい

５月１０日は母の日。今回は母のことを書こうと思う。自分にとって母は、ひと言で言えば「偉大な人」だ。一人暮らしを始めて、そう実感した。

子どもの頃、野球に行く日は必ず弁当を持たせてくれた。小学生のときも、中学の週末も、高校も。冷凍食品をほとんど使わず、すべて手作り。正直、「たまにはコンビニでいいのに」と思ったこともある。それでも母は一度も手を抜かなかった。野球は朝が早い日も多いのに、一体何時に起きて準備していたのか、今になっても想像がつかない。

今は自分で料理をするようになり、その大変さを知った。毎日続ける難しさも分かった。だからこそ、あれを当たり前のように続けてくれていたことの重みを感じている。高校時代、朝が苦手だった僕は食事が進まなかったが、母は必ずおにぎりを持たせてくれた。学校に着いてから食べていた。昼は弁当、夜は家で温かいご飯。気づけば３食すべてに母の手が入っていた。

一方で、野球のことはほとんど何も言われなかった。「頑張れ」と言われた記憶も多くはない。ただ、ずっと見守ってくれていた。結果が良くても悪くても口出しはしない。それでも試合にはよく足を運んでくれる。野球を詳しく知らないからこそ、余計なことは言わず、ただ応援する。その距離感が自分には合っていた。

進路も同じだ。中学も高校もプロも、自分で決めた。「陸人の好きなようにやりな。ただ、決めたからには最後まで続けなさい」と背中を押してくれた。選んだ道は応援してくれる。そのシンプルな姿勢に何度も救われてきた。

今でも球場に来てくれる。自分のグッズを渡すと、驚くほど喜ぶ。実家には記念の品が並ぶ「コーナー」ができていた。少し照れくさいが、それだけ応援してくれているということだ。

一番のファンに、いい姿を見せ続けたい。長く野球を続け、できるだけ長く見てもらう。それが今の自分の率直な目標だ。