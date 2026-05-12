【5月12日の契約情報】“前年王者”宇都宮が退団発表…B1主力選手も続々と契約満了
5月12日、Bリーグ所属クラブが選手契約情報を発表した。
B1では、チャンピオンシップ・クォーターファイナルで敗退した宇都宮ブレックスが、主力選手のグラント・ジェレットの退団が決定。越谷アルファーズはチーム最多得点を挙げていたセクー・ドゥムブヤやカイ・ソットら一挙5選手を契約満了に伴い自由交渉選手リストへ登録した。
また、横浜ビー・コルセアーズのキーファー・ラベナ、佐賀バルーナーズのレイナルド・ガルシアといった主力ガードもFAに。広島ドラゴンフライズから契約満了となった市川真人は、すでに移籍先が決まっており、後日新天地から契約が発表される。
一方、仙台89ERSは船生誠也との契約継続を発表。10日に契約合意が発表された渡辺翔太に続き、今オフ2人目の残留決定となった。
◆■5月12日に発表されたBリーグ契約情報
＜選手＞
ジェイコブ・ポラコヴィッチ（岩手／湘南から移籍）
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船生誠也（仙台／契約継続）
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アリ・メザー（秋田／契約満了）
ジャメール・マクリーン（秋田／契約満了）
グラント・ジェレット（宇都宮／契約満了）
セクー・ドゥムブヤ（越谷／契約満了）
カイ・ソット（越谷／契約満了）
ジョーダン・ナタイ（越谷／契約満了）
ジャレル・マーティン（越谷／契約満了）
菅原佳依（越谷／契約満了）
キーファー・ラベナ（横浜BC／契約満了）
河田チリジ（三遠／契約満了）
市川真人（広島／契約満了）
佐古竜誠（広島／契約満了）
レイナルド・ガルシア（佐賀／契約満了）
マックス・ヒサタケ（青森／契約解除）※レンタル移籍先の北海道は契約満了
神里和（青森／契約満了）
ティム・ダルガー（青森／契約満了）
ラシャード・ケリー（青森／契約満了）
ペリー・エリス（福井／契約満了）
東野恒紀（金沢／契約満了）
大森尊之（金沢／契約満了）
KJ・アレン（金沢／契約満了）
市橋歩（金沢／契約満了）
ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ（金沢／契約満了）
濱田真魂（金沢／契約満了）
キャメロン・ハンカーソン（岡山／契約満了）
【動画】ジェレットのプレーハイライト映像