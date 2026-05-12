【5月12日の契約情報】“前年王者”宇都宮が退団発表…B1主力選手も続々と契約満了

5月12日、Bリーグ所属クラブが選手契約情報を発表した。

B1では、チャンピオンシップ・クォーターファイナルで敗退した宇都宮ブレックスが、主力選手のグラント・ジェレットの退団が決定。越谷アルファーズはチーム最多得点を挙げていたセクー・ドゥムブヤやカイ・ソットら一挙5選手を契約満了に伴い自由交渉選手リストへ登録した。

また、横浜ビー・コルセアーズのキーファー・ラベナ、佐賀バルーナーズのレイナルド・ガルシアといった主力ガードもFAに。広島ドラゴンフライズから契約満了となった市川真人は、すでに移籍先が決まっており、後日新天地から契約が発表される。

一方、仙台89ERSは船生誠也との契約継続を発表。10日に契約合意が発表された渡辺翔太に続き、今オフ2人目の残留決定となった。

◆■5月12日に発表されたBリーグ契約情報

＜選手＞



ジェイコブ・ポラコヴィッチ（岩手／湘南から移籍）



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船生誠也（仙台／契約継続）



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アリ・メザー（秋田／契約満了）



ジャメール・マクリーン（秋田／契約満了）



グラント・ジェレット（宇都宮／契約満了）



セクー・ドゥムブヤ（越谷／契約満了）



カイ・ソット（越谷／契約満了）



ジョーダン・ナタイ（越谷／契約満了）



ジャレル・マーティン（越谷／契約満了）



菅原佳依（越谷／契約満了）



キーファー・ラベナ（横浜BC／契約満了）



河田チリジ（三遠／契約満了）



市川真人（広島／契約満了）



佐古竜誠（広島／契約満了）



レイナルド・ガルシア（佐賀／契約満了）

マックス・ヒサタケ（青森／契約解除）※レンタル移籍先の北海道は契約満了



神里和（青森／契約満了）



ティム・ダルガー（青森／契約満了）



ラシャード・ケリー（青森／契約満了）



ペリー・エリス（福井／契約満了）

東野恒紀（金沢／契約満了）



大森尊之（金沢／契約満了）



KJ・アレン（金沢／契約満了）



市橋歩（金沢／契約満了）



ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ（金沢／契約満了）



濱田真魂（金沢／契約満了）



キャメロン・ハンカーソン（岡山／契約満了）





【動画】ジェレットのプレーハイライト映像