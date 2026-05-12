イタリア・セリアAの名門ACミランと人気サッカーゲーム「eFootball」が5月9日、公式Instagramを更新。人気アニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とコラボしたスペシャルなビジュアルを投稿し、反響を呼んでいる。

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投稿されたのは、世界的なスター選手たちが人気キャラクターとの”共演”を楽しむビジュアルのカードだ。ルカ・モドリッチ（40）らミランの4選手は、作中でも謎の多い組織「暁」のうちはイタチやトビらと同じポーズをクールに決めた。

【画像】「NARUTO」と異色のコラボを発表したACミラン（画像はACミラン公式Instagramより引用）

このコラボには、ネットユーザーから「NARUTOとコラボびっくり」「激アツやん」「想像の斜め上を飛びすぎてる」「NARUTO疾風伝×ACミラン：チームカラーが暁と同じ、赤と黒だから」「久保建英が千鳥してるのもACミランの選手たちが暁になっているのもすべて面白い」といったコメントが寄せられている。