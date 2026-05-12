HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、最後の一人が発表された瞬間、スタジオキャスト陣は驚きと感動の渦に飲み込まれた。

【映像】最後の一人に選ばれた合格者（名前を呼ばれた瞬間に泣き崩れる様子も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から、最後の中間審査を経てAYANA（桑原彩菜・18歳）とSAKURA（飛咲来・15歳）がファイナルへと進んだ。(※全て参加時の年齢）

AYANAとSAKURAは既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20歳）、スウェーデン出身のレクシー（21歳）、ブラジル出身のサマラ（20歳）の3人の中に加わり、ファイナル審査では4人目のメンバーとしてステージに立つことが決定、その審査を経てどちらか1人がデビューを掴む。

運命の瞬間、ソン・ソンドゥク氏から「最終合格者は…おめでとうございます。SAKURA！」と名前を呼ばれると、SAKURAは驚きで顔を覆い、その場に泣き崩れた。その瞬間、スタジオメンバーは目を大きく開き衝撃の表情。指原莉乃は「すごい番組」と漏らし、脱落したAYANAを思いやり「なんて言っていいかわからないな、本当に…」と言葉を詰まらせた。

SAKURAは歌・ダンス未経験の練習生で、今回がオーディション初参加となる。レッスンに通ったこともなく最初は拙いパフォーマンスだったものの、凄まじい成長を遂げ見事デビューを勝ち取った。審査員席でも、これまで厳しく指導してきたコーチたちが涙を浮かべ、2人の少女が歩んできた過酷な道のりを労っていた。