環境省は、災害時におけるペットの避難に関する自治体向けの指針を大きく改定すると発表した。

報道によると、大きな改定は災害時に飼い主とペットが共に避難できる「同行避難」を促進し、避難所での生活では人とペットが別々の部屋で過ごす「住み分け」の方法を盛り込む予定であるという。

現代社会において、犬や猫、鳥などの「ペット」は家族同然であり、災害時においても共に避難し生活するのが理想とされる。

だが、現実問題として震災などの非常時には飼い主とはぐれたり、捨てられてしまったペットが相次いでいたことが明らかになっている。

また、ペットは飼い主家族にとってはかわいい大事な家族ではあるが、他人からすれば動物ないしは人に危害を与えかねない猛獣に他ならない。

そのため、避難所での生活は周囲の人間がどう思うかは非常に大事である。特に犬や猫などはアレルギー体質などで、対処を間違えれば重大な病気に発展する可能性があるため、ペットと一緒に避難することのリスクについては事前に把握しておくことが重要である。

現在、日本各地では防災意識の高まりと同時に「ペットとの同行避難」にも高い関心が寄せられており、神奈川県横浜市では動物系の専門学校と市動物愛護センターが連携して飼い主とペットが同じ避難所で過ごす事ができる「同室避難場所」を設置するほか、ペットと一緒に避難することを想定したドッグレースイベントの開催など、各自治体が「ペットとの同行避難」への関心を寄せている。

いつ起こるかわからない災害……ペットも人間も共に安全に暮らす未来は近そうだ。