「足細くて心配になる」河北麻友子、圧巻の美脚ショットに反響「スタイル良すぎます、、」「カッコいい」
モデルでタレントの河北麻友子さんは5月10日、自身のInstagramを更新。美脚があらわになったコーディネートを公開しました。
【写真】河北麻友子の美脚
コメントでは「めっちゃ可愛いお母さん」「いつもオシャレで可愛い」「おしゃれまゆこちゃん好き」「カッコいいファッションだね」「美脚すぎ」「超格好可愛い スタイル最高 笑顔可愛い 素敵 大好き」「スタイル良すぎます、、」と絶賛の声のほか、「足細くて心配になる」との声も寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】河北麻友子の美脚
「いつもオシャレで可愛い」河北さんは「Mamacita（可愛らしいお母さん）」とつづり、8枚の写真と1枚の画像を投稿。黒を基調としたコーディネートに身を包み、ドリンクを手に持った姿です。1〜3枚目の全身ショットでは、細く長い脚があらわになっています。ほかにも「お母さんいつもありがとう」のメッセージが入ったスイーツや、きれいな花束の写真などを掲載しました。
美脚ショットはほかにも！4日の投稿でも、美しい脚が際立つコーディネートを披露していた河北さん。ファンからは「足がほそっ」「スタイルいい」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)