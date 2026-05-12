◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ３―１中日（１２日・横浜スタジアム）

ＤｅＮＡの松尾汐恩捕手（２１）が「８番・捕手」でスタメン出場し、攻守で勝利の立役者になった。

両軍無得点の２回１死一、三塁、右前へ貴重な先制打。決勝打となった貴重な一打を含め、２安打と気を吐いた。守ってはエース東を好リード。６回２安打無失点に快投に貢献すると、救援陣も引っ張り勝利に導いた。

この日午前、正捕手格の山本祐大とソフトバンク・尾形崇斗、井上朋也の１対２の電撃トレードが発表された。ＤｅＮＡの未来を託された形となった松尾がプレッシャーのかかる日に躍動。山本の放出に無念の声も上がる中、ＳＮＳでは「この試合で結果出してるの普通に偉すぎるな」「松尾の配球って良いよね」「今日活躍してるのはすごい 正捕手が突然いなくなってハマの未来は松尾にかかっている」など、松尾への期待の高さをうかがわせる言葉も多く並んだ。

◆松尾 汐恩（まつお・しおん） ２００４年７月６日、京都・精華町生まれ。２１歳。川西小１年から精華アトムズで野球を始める。精華中では京田辺ボーイズでプレー。大阪桐蔭では１年秋からベンチ入り。甲子園は２年春から４季連続出場。Ｕ―１８Ｗ杯ではベストナイン。２２年ドラフト１位でＤｅＮＡ入団。２３年９月６日のイースタン・リーグのヤクルト戦でサイクル安打を達成。昨季は自己最多７７試合に出場し、打率２割５分、４本塁打、１８打点。１７８センチ、８２キロ。右投右打。