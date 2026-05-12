◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ３―１中日（１２日・横浜）

中日は、投打で課題を残して２連敗。今季４度目の完封負けで、借金は再び１０となった。

先発した金丸夢斗投手は、５回６安打２失点で３敗目を喫した。自己ワーストの６四死球と、制球面で苦戦。２回１死一、三塁から、松尾に変化球を右前に運ばれて先取点を献上すると、５回には蝦名の左前適時打で２点目を与えた。自身の連勝は２で止まった。

試合前時点でのＤｅＮＡ戦の通算成績は、７試合で１勝５敗。「相性の悪いバッターに対して、どういう攻め方をしていくかがポイント」と警戒していたのは、この日、ソフトバンクへの電撃トレードが決まった山本だった。対戦成績は打率３割（２０打数６安打）、１本塁打。分が悪かった金丸にとっては、追い風になるかと思われたが、ハマ打線の勢いを止められなかった。

東とは通算５度目のマッチアップ。４月２８日のＤｅＮＡ戦（バンテリンドーム）では、今季初の投げ合いで、７回を３安打無失点と好投。初めて投げ勝った。今回は敵地での対戦となったが、横浜スタジアムでの通算成績は３試合で０勝３敗となった。

６回は、金丸と同期入団の吉田が継投。７回にはメヒアが２試合連続の失点で、３点目を献上した。

打線は、ＤｅＮＡ・東を前に、６回まで散発２安打。９回は２死満塁から代打・阿部の押し出し死球で１点を返したが、及ばなかった。